【財經新聞】美國1月就業市場依然強勁 失業率維持3.7%

【KTSF 張麗月報導】

雖然近期頻頻傳出公司企業裁員的消息,但根據聯邦勞工部最新數據,踏入2024新一年的1月份,就業市場依然強勁,非農業職位數目增加35.3萬份,全國失業率就維持在3.7%,也是連續兩年全國失業率保持在4%以下。

根據聯邦勞工部,1月份僱主增加35.3萬份工作,全國失業率就連續三個月保持在3.7%。

包維爾說:「看來這經濟、這就業市場非常強勁。」

其中專業和商業服務範疇增加最多職位,合共7.4萬份工作,醫療健保也增加7萬份,零售業就增加4.5萬份工作,反映出雖然聯儲局為了打擊通脹,將利率停留在22年來最高水平,但消費信心強勁,民眾繼續消費。

聯儲局主席包維爾較早時表示,仍需要參考更多數據才考慮減息,他認為目前的核心通脹率,比對局方設定2%目標仍有一段距離。

包維爾說:「我們希望有更大信心顯示,通脹走向實質回落至2%,無疑我們有信心和正在增加信心,但我們希望有更大信心,我們想見到甚麽?想見到更佳數據。」

不過人力資源公司Challenger, Gray and Christmas週四發表的報告指出,以科技業和金融業為首的1月份裁員人數有上升,但勞工部另一份報告就顯示,整體來說,在12月份有超過900萬個職位空缺。

