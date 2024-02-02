【財經新聞】美國1月就業市場依然強勁 失業率維持3.7%

February 2, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

雖然近期頻頻傳出公司企業裁員的消息，但根據聯邦勞工部最新數據，踏入2024新一年的1月份，就業市場依然強勁，非農業職位數目增加35.3萬份，全國失業率就維持在3.7%，也是連續兩年全國失業率保持在4%以下。

根據聯邦勞工部，1月份僱主增加35.3萬份工作，全國失業率就連續三個月保持在3.7%。

包維爾說：「看來這經濟、這就業市場非常強勁。」

其中專業和商業服務範疇增加最多職位，合共7.4萬份工作，醫療健保也增加7萬份，零售業就增加4.5萬份工作，反映出雖然聯儲局為了打擊通脹，將利率停留在22年來最高水平，但消費信心強勁，民眾繼續消費。

聯儲局主席包維爾較早時表示，仍需要參考更多數據才考慮減息，他認為目前的核心通脹率，比對局方設定2%目標仍有一段距離。

包維爾說：「我們希望有更大信心顯示，通脹走向實質回落至2%，無疑我們有信心和正在增加信心，但我們希望有更大信心，我們想見到甚麽？想見到更佳數據。」

不過人力資源公司Challenger, Gray and Christmas週四發表的報告指出，以科技業和金融業為首的1月份裁員人數有上升，但勞工部另一份報告就顯示，整體來說，在12月份有超過900萬個職位空缺。

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