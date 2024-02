【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會預算及財務委員會更新了在農曆新年期間,舊金山停車場和交通服務的指引,St. Mary停車場首兩小時免費泊車優惠取消。

擔任市參議會預算及財務委員會主席的陳詩敏辦公室證實,整個2月,華埠花園角停車場首兩小時免費停車優惠不變,但St. Mary停車場就完全不會提供首兩小時免費泊車優惠。

