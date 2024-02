【KTSF】

舊金山(三藩市)中午1時半左右發生黎克特制3.2級地震。

美國地質研究所最初錄得舊金山中午1時半左右,發生黎克特制3.4級地震,後來當局將地震級別修訂為3.2級,震央位於舊金山動物園對開3英里的海岸,震源深度為5英里。

灣區多地民眾都有震感,本台位於Brisbane市亦感受到強烈震動,至今沒有收到損毀或受傷報告。

