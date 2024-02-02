【灣區新聞】舊金山華裔漢被控在教堂刺死妻子 陪審團判謀殺及家暴罪成（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

2018年，舊金山（三藩市）Ingleside區一間華人基督教會發生命案，一個華裔男人進入教堂裡面，刺死自己的妻子，時隔六年，陪審團判這個男人一級謀殺以及家庭暴力罪名成立。

舊金山地檢處週四指出，陪審團裁定，現年47歲的被告Wyn Leung，一級謀殺、嚴重家庭暴力傷人，以及違反法庭禁制令罪名成立，法庭將於3月4日宣判刑期。

2018年3月25日，是復活節之前的棕櫚主日（Palm Sunday），當日下午1點左右，Wyn Leung違反法庭不准他接近妻子的禁制令，去到位於Chester街10號的華人基督教會，找牧師說要跟妻子談兩個孩子撫養權的問題。

當時37歲的妻子Jieyun Zhou已經申請離婚，要離開有虐待行為的丈夫，而法庭指派的家事法庭顧問（Family Court Counsellor），也建議由女事主全權獲得兩個孩子的撫養權。

在家事法庭舉行聆訊前三日，被告知道妻子在教會裡，地檢處表示，被告等到教會裡的人走了之後，進入教堂，女事主表明不要和被告見面，但被告在廚房裡找到女事主，在她身上刺了20刀，然後用刀刺向自己，女事主送院後不治。

對抗家庭暴力的機構，包括亞洲婦女庇護所一直關注這宗案件。

亞洲婦女庇護所行政主任浦蘭（Orchid Pusey）說：「我們一直看著這宗案件，希望它一直往前走，所以我今天看到這消息時，我看見他們終於，陪審團四個半天的退庭商議，終於定被告的罪，我替這個家庭，替這兩個孩子，替這個教堂，就好像可以放一口氣。」

案中女事主來自中國，與丈夫和一對子女住在Daly City，案發時已經與丈夫分居，地檢處以及亞洲婦女庇護所呼籲受到家暴對待的人，或者大家認識的人是家暴受害人，都應該求助。

浦蘭說：「如果你現在在家裡忍受家庭暴力，可能你覺得這不是家庭暴力，只是普通丈夫和太太的關係，可是如果你心裡有些感覺，這個有點兒不對，或者我有一點兒害怕，或者為我的孩子害怕，我想說你不必單獨一個人忍受這種狀況，如果你願意，可以打我們亞洲婦女庇護所的熱線，熱線號碼是415-751-0880。」

亞洲婦女庇護所的24小時熱線電話是415-751-0880，如果遇到緊急狀況，應該打911。

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