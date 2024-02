【灣區新聞】舊金山華裔漢被控在教堂刺死妻子 陪審團判謀殺及家暴罪成（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

2018年,舊金山(三藩市)Ingleside區一間華人基督教會發生命案,一個華裔男人進入教堂裡面,刺死自己的妻子,時隔六年,陪審團判這個男人一級謀殺以及家庭暴力罪名成立。

舊金山地檢處週四指出,陪審團裁定,現年47歲的被告Wyn Leung,一級謀殺、嚴重家庭暴力傷人,以及違反法庭禁制令罪名成立,法庭將於3月4日宣判刑期。

2018年3月25日,是復活節之前的棕櫚主日(Palm Sunday),當日下午1點左右,Wyn Leung違反法庭不准他接近妻子的禁制令,去到位於Chester街10號的華人基督教會,找牧師說要跟妻子談兩個孩子撫養權的問題。

當時37歲的妻子Jieyun Zhou已經申請離婚,要離開有虐待行為的丈夫,而法庭指派的家事法庭顧問(Family Court Counsellor),也建議由女事主全權獲得兩個孩子的撫養權。

在家事法庭舉行聆訊前三日,被告知道妻子在教會裡,地檢處表示,被告等到教會裡的人走了之後,進入教堂,女事主表明不要和被告見面,但被告在廚房裡找到女事主,在她身上刺了20刀,然後用刀刺向自己,女事主送院後不治。

對抗家庭暴力的機構,包括亞洲婦女庇護所一直關注這宗案件。

亞洲婦女庇護所行政主任浦蘭(Orchid Pusey)說:「我們一直看著這宗案件,希望它一直往前走,所以我今天看到這消息時,我看見他們終於,陪審團四個半天的退庭商議,終於定被告的罪,我替這個家庭,替這兩個孩子,替這個教堂,就好像可以放一口氣。」

案中女事主來自中國,與丈夫和一對子女住在Daly City,案發時已經與丈夫分居,地檢處以及亞洲婦女庇護所呼籲受到家暴對待的人,或者大家認識的人是家暴受害人,都應該求助。

浦蘭說:「如果你現在在家裡忍受家庭暴力,可能你覺得這不是家庭暴力,只是普通丈夫和太太的關係,可是如果你心裡有些感覺,這個有點兒不對,或者我有一點兒害怕,或者為我的孩子害怕,我想說你不必單獨一個人忍受這種狀況,如果你願意,可以打我們亞洲婦女庇護所的熱線,熱線號碼是415-751-0880。」

亞洲婦女庇護所的24小時熱線電話是415-751-0880,如果遇到緊急狀況,應該打911。

