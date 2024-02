【全國新聞】紐約兩警員在無證移民庇護所外被多人毆打（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

近日一段影片拍到兩名警員在紐約時代廣場附近一間無證移民庇護所外被多人毆打,當局後來拘捕了7名無證移民,但部份人隨後獲釋,事件引起公眾不滿和抗議。

紐約警方不滿暴徒在週末襲擊兩名警員,當局指上週六,警方接報在時代廣場附近一個無證移民收容所外有人搗亂,兩名警員到場後企圖拘捕涉案人的時候,幾個人開始對警員拳打腳踢,街頭閉路電視將整個過程拍下,近日警方滅罪小組公開片段。

紐約市警察工會主席Patrick Hendry說:「如果他們連警察都敢襲擊,他們無懼襲擊任何人。」

兩名遇襲的警員均受輕傷,事件發生後,當局至少拘補了七人,被捕人士面臨一系列的指控,包括襲擊警員、幫派襲擊、搶劫和擾亂治安行為等。

🚨WANTED for ASSAULT: on 1/27 at approx. 8:30 PM, individuals kicked & punched police officers in the head & body when officers were effecting an arrest in front of 220 W 42nd Street. The individuals fled on foot towards 7th Ave. Any info? DM or call @nypdtips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/UDusqdbGgf — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 30, 2024

但根據法庭文件,在調查期間,被捕人士毋須交保便已獲釋,引發外界不滿。

紐約州州長Kathy Hochul說:「我對此不滿意,我希望法官和檢察官做正確的事。」

起訴這幾名疑犯是曼克頓地檢官的責任,地檢處發聲明譴責任何針對警察的暴力行為,並說最重要是,要證實動手襲擊的每個人負上責任。

但紐約市警察工會主席和警察巡邏隊長都表示,真正的問題比今次的襲擊大得多。

紐約市警察工會主席Patrick Hendry說:「在這個城市,每個人都不怕後果。」

警察巡邏隊長John Chell說:「沒有任何後果,我們必須改變這一點,使事情結束。」

有越來越多人要求當局遞解襲擊者出境,紐約市長回應指,市政府沒有權力將人遞解出境。

代表紐約市的一名聯邦眾議員表示,其中一個問題是,紐約市有法例明確禁止警方或市府與聯邦移民執法局合作,有國會議員甚至要求紐約州長派國民警衛軍到德州的美墨邊境,以及美加邊境協助堵截非法入境者。

根據紐約市府的資料,自2022年春季以來,已有超過17萬無證移民抵達紐約,今次襲擊令無證移民湧入的爭議加劇。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。