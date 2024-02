【KTSF】

中半島San Mateo警方拘捕了一對年輕男女,懷疑他們與珠寶劫案有關。

San Mateo市警方表示,他們在週二接獲位於東3rd街一間珠寶店的店員報案,指店內發現一名已知的賊人。

警方到達後,發現一名男子跑向在店外等候的黑色Volvo汽車,隨後該車逃離現場,警員後來在101號公路攔截了涉事汽車,並拘補車內一男一女。

調查後發現,兩人本來打算偷珠寶,但沒有這樣做就離開了,他們將會分別面對二級入室竊盜罪、妨礙警員、入室竊盜重罪,以及擁有被盜財物等控罪。

