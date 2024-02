【全國新聞】眾院兩黨達成《稅務方案》 擴大低收入家庭兒童稅務優惠

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週三晚表決通過一條得到兩黨妥協達成的《稅務方案》,當中包括擴大低收入家庭享有的兒童稅務優惠,部份商業也可以得到扣稅優惠。

國會眾議院週三晚表決通過的《稅務方案》新條款,減稅總額達到780億元,法案下一步提交給參議院審議,一旦通過,新條款將適用於2023-2025三個報稅年度。

當中主張擴大低收入家庭享有的「兒童稅務優惠」到2025年,每個兒童最高可享有2,100元稅務優惠,而受惠家庭年收入至少要有2,500元,以及兒童必須要有社會安全號碼。

此外,部份商業的稅務優惠也會短暫恢復,這些商業因為原先在2017年享有的《減稅及就業法》,在最近終止或已經開始退出,新的法案條款建議商業可以就它們在以美國為基地的研究及實驗項目的投資享有「立即抵稅優惠」,當中包括投資在機械及設備上的開支享有百分百立即抵稅,而不是分攤五年來抵免稅務。

