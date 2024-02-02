【灣區新聞】舊金山華埠花園角停車場2月頭兩小時免費泊車 商戶表示可振興華埠經濟（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在整個2月份，舊金山（三藩市）華埠的花園角停車場，提供頭兩小時的免費泊車的計劃，在週四首日執行，有店主表示是好事，指措施可以振興華埠的經濟。

在農曆新年期間，華埠兩個停車場會提供頭兩小時免費停車，當中的華埠花園角停車場，週四起在整個2月向民眾提供兩個小時免費停車，而St. Mary停車場就則在2月每個週六和週日，以及總統日公眾假期當天，提供頭兩個小時免費停車。

另外在2月24日舉行農曆新年大巡遊當日，Muni將會提供全市免費乘車服務，Cable Car除外。

有份提出議案的舊金山預算委員會主席陳詩敏表示，希望以此方式來支持和鼓勵市民回到華埠慶祝新年，希望以此幫助華埠商戶經濟復甦。

陳詩敏說：「我們知道花園角以及華埠是極需要很多支持，那如果在免費的泊車時，就會更加多人來到這兒消費，以及探望親人和食東西，我們知道可頭兩小時免費泊車，對好多家庭來說是一件好事來。」

舊金山交通局SFMTA董事蘇勵妍（Lydia So）就感謝市參事陳詩敏和佩斯金對此提案的付出。

蘇勵妍說：「我希望這是有影響力的方式，因為我們必須花一點錢來賺更多錢。」

而華埠的商戶就紛紛表示，這個措施可以振興華埠的經濟。

華埠商戶Edward Lau說：「一定會有幫助，因為市民來到花園角這裡，這是一個中心，每人來到這兒停車，都是來到華埠消費，這是十分好，我希望是市府可以利用機會，可以加長，不只是做一個月。」

華埠商戶劉小姐說：「很好啊，這樣可以吸引顧客來，特別是因為之前華埠停車不好停，有很多顧客來了後，就是看看就走，如果大家知道這種好處的話，可免費停車，對這裏所有的商戶，店面都是有很大的幫助的。」

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