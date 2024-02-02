【全國新聞】CDC指最新版本的COVID疫苗可減低帶症狀感染的機率（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾控中心（CDC）的數據分析，最新版本的COVID疫苗可以減低帶症狀感染的機率。

現有的COVID疫苗是針對Omicron病毒變異株XBB.1.5，這是2023年最流行的變異株。

而從去年12月開始，美國感染COVID的病例主要是變異株JN.1導致，但是CDC的數據顯示，最新版的疫苗對JN.1變異株一樣有效。

研究人員針對在9月中至1月中在Walgreens和CVS藥房進行的COVID病毒檢測進行分析，發現在確診病例中，有接種新版疫苗的人當中，有54%沒有出現症狀。

研究報告指出，美國的COVID疫苗計劃，目標在於預防重症，但是研究顯示，新版疫苗在遏制帶症狀感染方面也有發揮作用，而且是對抗目前最流行的JN.1變異株。

CDC也指出，從污水檢測發現，COVID病毒目前的傳播率也還是非常高，而截至1月13日的一個星期內，全國還是有31,000人感染COVID入院，並有超過1,800人死亡，但是只有2成的成年人和約1成的孩童接種了最新版的COVID疫苗。

根據CDC的建議，所有6個月以上的人，都應該接種COVID疫苗。

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