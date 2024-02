【全國新聞】CDC指最新版本的COVID疫苗可減低帶症狀感染的機率（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾控中心(CDC)的數據分析,最新版本的COVID疫苗可以減低帶症狀感染的機率。

現有的COVID疫苗是針對Omicron病毒變異株XBB.1.5,這是2023年最流行的變異株。

而從去年12月開始,美國感染COVID的病例主要是變異株JN.1導致,但是CDC的數據顯示,最新版的疫苗對JN.1變異株一樣有效。

研究人員針對在9月中至1月中在Walgreens和CVS藥房進行的COVID病毒檢測進行分析,發現在確診病例中,有接種新版疫苗的人當中,有54%沒有出現症狀。

研究報告指出,美國的COVID疫苗計劃,目標在於預防重症,但是研究顯示,新版疫苗在遏制帶症狀感染方面也有發揮作用,而且是對抗目前最流行的JN.1變異株。

CDC也指出,從污水檢測發現,COVID病毒目前的傳播率也還是非常高,而截至1月13日的一個星期內,全國還是有31,000人感染COVID入院,並有超過1,800人死亡,但是只有2成的成年人和約1成的孩童接種了最新版的COVID疫苗。

根據CDC的建議,所有6個月以上的人,都應該接種COVID疫苗。

