【全國新聞】拜登特朗普爭取工會支持 望從勞工組織手上搶奪票源

今年是大選年,勞工階層的票源對總統參選人來說很重要,因此競選連任的總統拜登,上星期就高調得到聯合汽車工人工會(UAW)的支持,拜登週四又前往關鍵搖擺州份密歇根州,與該工會的成員見面,而前總統特朗普也希望從勞工組織手上搶奪票源。

拜登上星期在首都華盛頓得到UAW的支持,這對拜登來說很重要,而拜登也自認是歷來最親工會的總統,他本星期就前往密歇根州,與UAW工會人員見面,拜登在2020年大選時在密歇根州,只不過是險勝對手特朗普。

拜登說:「勞工建立中產階層,中產階級建設國家。」

當UAW工會鼎力支持拜登之際,特朗普就在社交媒體上指,UAW工會領袖Shawn Fain是個「傻瓜」,Fain就還擊說,工會的決定並非個人問題,Fain也曾經指,工會每次為工人爭取權益時,特朗普都與他們對立。

Fain說:「對大部份美國人來說,事實很清楚,打工一族被特朗普的富豪階層遺棄,億萬富豪和經濟只為有錢人工作。」

雖然如此,特朗普仍然設法搶奪拜登手上最具威力的票源,特朗普週三也在首都華盛頓與勞工組織成員見面。

特朗普說:「有怪事發生,多年來共和黨人都得不到這些支持,勞工組織只支持民主黨人。」

這個勞工組織在2020年時支持拜登,而美國三大車廠去年同步發動的汽車工人罷工,拜登也親臨糾察線,支持罷工的工人爭取權益。

