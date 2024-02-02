【全國新聞】拜登特朗普爭取工會支持 望從勞工組織手上搶奪票源

【KTSF 張麗月報導】

今年是大選年，勞工階層的票源對總統參選人來說很重要，因此競選連任的總統拜登，上星期就高調得到聯合汽車工人工會（UAW）的支持，拜登週四又前往關鍵搖擺州份密歇根州，與該工會的成員見面，而前總統特朗普也希望從勞工組織手上搶奪票源。

拜登上星期在首都華盛頓得到UAW的支持，這對拜登來說很重要，而拜登也自認是歷來最親工會的總統，他本星期就前往密歇根州，與UAW工會人員見面，拜登在2020年大選時在密歇根州，只不過是險勝對手特朗普。

拜登說：「勞工建立中產階層，中產階級建設國家。」

當UAW工會鼎力支持拜登之際，特朗普就在社交媒體上指，UAW工會領袖Shawn Fain是個「傻瓜」，Fain就還擊說，工會的決定並非個人問題，Fain也曾經指，工會每次為工人爭取權益時，特朗普都與他們對立。

Fain說：「對大部份美國人來說，事實很清楚，打工一族被特朗普的富豪階層遺棄，億萬富豪和經濟只為有錢人工作。」

雖然如此，特朗普仍然設法搶奪拜登手上最具威力的票源，特朗普週三也在首都華盛頓與勞工組織成員見面。

特朗普說：「有怪事發生，多年來共和黨人都得不到這些支持，勞工組織只支持民主黨人。」

這個勞工組織在2020年時支持拜登，而美國三大車廠去年同步發動的汽車工人罷工，拜登也親臨糾察線，支持罷工的工人爭取權益。

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