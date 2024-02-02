【國際新聞】奧斯汀承認入院一事處理不好 美方會就軍事基地遇襲作反擊

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長奧斯汀一個月前因為接受前列腺癌手術出現併發症，緊急入院治療，經過休養之後，他週四在國防部召開首次新聞發布會，對於他患病的事，他承認自己處理得不好，應該公開病情，但他重申不會辭職。此外，奧斯汀也提到親伊朗的民兵組織使用無人機襲擊駐約旦的美軍基地，導致美軍人員傷亡，他強調美國一定會在適當時候作出反擊。

針對在約旦的美軍基地上週末遭受親伊朗的民兵組織《伊拉克伊斯蘭抵抗運動》使用無人機襲擊，導致三名美軍士兵死亡，以及41名國民衛隊人員受傷的事，奧斯汀週四表示，美國在伊朗境內並不是處於戰爭狀態，但美國一定會在適當時候作出回應。

奧斯汀又說，美國將會致力防止中東地區的衝突擴大，但同時也會保衛美國及其在全球的利益。

奧斯汀說：「卑鄙的哈馬斯在10月7日恐襲以色列之後，由伊朗支持和資助的恐怖組織設法製造更多動盪，包括胡提武裝襲擊紅海的商船，這是中東危險時刻，我們將繼續努力避免該地區衝突擴大，但也採取所有需要行動保衛美國、我們的利益，以及人民，我們將作出回應，在適當時候、適當地點以及用任何方法還擊。」

奧斯汀指出，自從以色列和哈馬斯爆發衝突以來，美國在中東地區有超過160個目標遭受攻擊，因此面對這種持續的襲擊，美國是時候將敵方的能力擊退。

奧斯汀說：「我們沒有講明將如何回應，但希望將需要負責的人問責，以確保我們繼續削弱敵方的能力。」

對於拜登政府至今沒有對涉案的親伊朗民兵，或對伊朗採取反擊行動，前總統特朗普及其他共和黨人都批評，拜登總統在國家安全事務上態度軟弱。

美國主流媒體引述拜登政府官員說，美國避免與伊朗直接起衝突，而德黑蘭已經表明，伊朗一定會強力還擊美國任何對伊朗的報復行動。

至於涉案的伊拉克伊斯蘭民兵就宣布暫停攻擊美軍目標，理由是他們不想令伊拉克政府尷尬，他們也聲稱，日前用無人機攻擊在約旦的美軍後援基地，造成三名美軍死亡，至少40人受傷，是因為美國支援以色列。

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