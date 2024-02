【國際新聞】奧斯汀承認入院一事處理不好 美方會就軍事基地遇襲作反擊

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長奧斯汀一個月前因為接受前列腺癌手術出現併發症,緊急入院治療,經過休養之後,他週四在國防部召開首次新聞發布會,對於他患病的事,他承認自己處理得不好,應該公開病情,但他重申不會辭職。此外,奧斯汀也提到親伊朗的民兵組織使用無人機襲擊駐約旦的美軍基地,導致美軍人員傷亡,他強調美國一定會在適當時候作出反擊。

針對在約旦的美軍基地上週末遭受親伊朗的民兵組織《伊拉克伊斯蘭抵抗運動》使用無人機襲擊,導致三名美軍士兵死亡,以及41名國民衛隊人員受傷的事,奧斯汀週四表示,美國在伊朗境內並不是處於戰爭狀態,但美國一定會在適當時候作出回應。

奧斯汀又說,美國將會致力防止中東地區的衝突擴大,但同時也會保衛美國及其在全球的利益。

奧斯汀說:「卑鄙的哈馬斯在10月7日恐襲以色列之後,由伊朗支持和資助的恐怖組織設法製造更多動盪,包括胡提武裝襲擊紅海的商船,這是中東危險時刻,我們將繼續努力避免該地區衝突擴大,但也採取所有需要行動保衛美國、我們的利益,以及人民,我們將作出回應,在適當時候、適當地點以及用任何方法還擊。」

奧斯汀指出,自從以色列和哈馬斯爆發衝突以來,美國在中東地區有超過160個目標遭受攻擊,因此面對這種持續的襲擊,美國是時候將敵方的能力擊退。

奧斯汀說:「我們沒有講明將如何回應,但希望將需要負責的人問責,以確保我們繼續削弱敵方的能力。」

對於拜登政府至今沒有對涉案的親伊朗民兵,或對伊朗採取反擊行動,前總統特朗普及其他共和黨人都批評,拜登總統在國家安全事務上態度軟弱。

美國主流媒體引述拜登政府官員說,美國避免與伊朗直接起衝突,而德黑蘭已經表明,伊朗一定會強力還擊美國任何對伊朗的報復行動。

至於涉案的伊拉克伊斯蘭民兵就宣布暫停攻擊美軍目標,理由是他們不想令伊拉克政府尷尬,他們也聲稱,日前用無人機攻擊在約旦的美軍後援基地,造成三名美軍死亡,至少40人受傷,是因為美國支援以色列。

