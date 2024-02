【灣區新聞】PG&E基金會STEM獎學金計劃接受申請 合資格學生最高可獲一萬元獎學金（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

PG&E基金會的STEM獎學金計劃開放接受申請,今年基金會的預算是35萬美元,合資格的學生可獲得高達一萬元的獎學金。

PG&E基金會推出的Better Together STEM獎學金計劃,是專門為科學、技術、工程和數學的學生而設,今年基金會將撥款共35萬美元,給成績優異的學生,獎勵的名額更由去年的40名增至60名,而獎學金的金額分別為一萬元、5千元和2,500元。

這項獎學金計劃,旨在幫助更多下一代接受高等教育,並減輕其家庭的經濟負擔,協助更多學生追求成為科學家、創新者和工程師的夢想,並為清潔能源的未來打好基礎。

這項計劃已經成立了12年,一共向成績優異的學生頒發了共710萬元。

計劃的申請截止日期為3月15日,獎學金將在8月發放。

想了解更多申請獎學金的詳情,請點擊:https://learnmore.scholarsapply.org/pge/

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。