【KTSF】

剛剛離開灣區的大氣河風暴,為灣區帶來大量雨水。

灣區週四仍下大雨,並且打雷閃電,國家氣象局表示,降雨量最多的地區主要位於北灣,以及Santa Cruz山區,北灣Marin縣的Mt Tamalpais,週三和週四錄得超過4.26吋降雨。

氣象局預測另一股強過今次的大氣河風暴週日將吹襲灣區,Santa Cruz以南的加州中部海岸將會首當其衝。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。