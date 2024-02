【全國新聞】密州高中槍擊案 槍手母親被控過失殺人罪

【KTSF 張擎鳳報導】

在密歇根州Oxford高中槍擊案中,被控過失殺人罪的Jennifer Crumbley週四出庭聆訊,控方向陪審團展示了新證據,以證明Jennifer Crumbley要為這宗槍擊案負責任。

2年前,密歇根州的Oxford高中發生了一宗大規模槍擊案,導致4死7傷,兇手Ethan Crumbley已經被判終身監禁。

而他的父母就被控過失殺人罪,一旦定罪,最高刑罰是監禁15年。

控方表示,槍手Ethan犯案時只有15歲,他當時用的槍械是來從家中取得,而且他們明知道自己的兒子精神狀態不好,卻無視他的問題和求救,從而導致悲劇發生。

週四控方在法庭上向陪審團展示了Ethan的日記本作為證據,裡面的內容顯示了Ethan因精神問題向父母求助,但沒得到回應,因此想在學校大開殺戒。

之後他多次表明,父母不願意聆聽他的訴求,和不願意提供幫助,

控方律師說:「在這一頁中,槍手寫道:我需要幫助,但我的父母不聽我的,我得不到任何幫助。」

控方表示,Crumbley夫婦忽視兒子的心理健康需求,而且還讓他在家中拿到槍械,從而導致悲劇發生,因此他們要負上責任。

