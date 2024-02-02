【全國新聞】密州高中槍擊案 槍手母親被控過失殺人罪

【KTSF 張擎鳳報導】

在密歇根州Oxford高中槍擊案中，被控過失殺人罪的Jennifer Crumbley週四出庭聆訊，控方向陪審團展示了新證據，以證明Jennifer Crumbley要為這宗槍擊案負責任。

2年前，密歇根州的Oxford高中發生了一宗大規模槍擊案，導致4死7傷，兇手Ethan Crumbley已經被判終身監禁。

而他的父母就被控過失殺人罪，一旦定罪，最高刑罰是監禁15年。

控方表示，槍手Ethan犯案時只有15歲，他當時用的槍械是來從家中取得，而且他們明知道自己的兒子精神狀態不好，卻無視他的問題和求救，從而導致悲劇發生。

週四控方在法庭上向陪審團展示了Ethan的日記本作為證據，裡面的內容顯示了Ethan因精神問題向父母求助，但沒得到回應，因此想在學校大開殺戒。

之後他多次表明，父母不願意聆聽他的訴求，和不願意提供幫助，

控方律師說：「在這一頁中，槍手寫道：我需要幫助，但我的父母不聽我的，我得不到任何幫助。」

控方表示，Crumbley夫婦忽視兒子的心理健康需求，而且還讓他在家中拿到槍械，從而導致悲劇發生，因此他們要負上責任。

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