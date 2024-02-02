【全國新聞】密州高中槍擊案 槍手母親被控過失殺人罪

February 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jennifer Crumbley (FOX / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

在密歇根州Oxford高中槍擊案中，被控過失殺人罪的Jennifer Crumbley週四出庭聆訊，控方向陪審團展示了新證據，以證明Jennifer Crumbley要為這宗槍擊案負責任。

2年前，密歇根州的Oxford高中發生了一宗大規模槍擊案，導致4死7傷，兇手Ethan Crumbley已經被判終身監禁。

而他的父母就被控過失殺人罪，一旦定罪，最高刑罰是監禁15年。

控方表示，槍手Ethan犯案時只有15歲，他當時用的槍械是來從家中取得，而且他們明知道自己的兒子精神狀態不好，卻無視他的問題和求救，從而導致悲劇發生。

週四控方在法庭上向陪審團展示了Ethan的日記本作為證據，裡面的內容顯示了Ethan因精神問題向父母求助，但沒得到回應，因此想在學校大開殺戒。

之後他多次表明，父母不願意聆聽他的訴求，和不願意提供幫助，

控方律師說：「在這一頁中，槍手寫道：我需要幫助，但我的父母不聽我的，我得不到任何幫助。」

控方表示，Crumbley夫婦忽視兒子的心理健康需求，而且還讓他在家中拿到槍械，從而導致悲劇發生，因此他們要負上責任。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*