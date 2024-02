【KTSF】

喬治亞州亞特蘭大地區一間高中週四發生槍擊案,導致兩人受傷,警方正在尋找槍手。

下午1點50分左右,在當地Cobb縣Mceachern高中的停車場發生槍擊案,導致兩人受傷,他們送院治療,傷勢並沒大礙,兩名傷者並不是這間學校的學生。

警方表示,已確定所有學生安全和撤離,當局仍在調查案件。

