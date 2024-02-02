【灣區新聞】大氣河風暴在灣區多地造成破壞

【KTSF 尹晉豪報導】

週三的大氣河風暴，在週四變成了零星陣雨，而大雨和強風有造成破壞，在週四仍清晰可見，另外，不穩定的天氣仍然持續，北灣Sonoma縣在週四上午就出現罕見​​的龍捲風。

國家氣象局表示，灣區週四出現中度的大雨，雨勢會逐漸減弱，灣區部份地區的洪水警報已取消，但洪水警示仍然有效，直至週五凌晨4點。

氣象部門表示，迄今為止收到的報告，主要涉及溪流泛濫、市區和道路水浸，陣風吹倒的樹木導致部份地區斷電。

週三晚在中半島的Daly City，位於500 King Drive附近一棵大樹就壓在一棟兩層樓的公寓上，造成樓宇外部損壞，事件中無人受傷。

Santa Cruz縣的Soquel San Jose Road因塌樹而要封閉。

另外，在週三晚上10點左右，北灣Sonoma縣消防人員在Mark West Station Rd救出了一輛被困洪水中的汽車，當時車上有一人，消防人員警告，司機們不要冒險在大水淹沒的道路上行駛。

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