【灣區新聞】大氣河風暴在灣區多地造成破壞

週三的大氣河風暴,在週四變成了零星陣雨,而大雨和強風有造成破壞,在週四仍清晰可見,另外,不穩定的天氣仍然持續,北灣Sonoma縣在週四上午就出現罕見​​的龍捲風。

國家氣象局表示,灣區週四出現中度的大雨,雨勢會逐漸減弱,灣區部份地區的洪水警報已取消,但洪水警示仍然有效,直至週五凌晨4點。

氣象部門表示,迄今為止收到的報告,主要涉及溪流泛濫、市區和道路水浸,陣風吹倒的樹木導致部份地區斷電。

週三晚在中半島的Daly City,位於500 King Drive附近一棵大樹就壓在一棟兩層樓的公寓上,造成樓宇外部損壞,事件中無人受傷。

Santa Cruz縣的Soquel San Jose Road因塌樹而要封閉。

另外,在週三晚上10點左右,北灣Sonoma縣消防人員在Mark West Station Rd救出了一輛被困洪水中的汽車,當時車上有一人,消防人員警告,司機們不要冒險在大水淹沒的道路上行駛。

