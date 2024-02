【KTSF】

一名男子上星期在聖荷西被垃圾車撞倒,延至星期一傷重死亡。

根據警方報告,事故發生在1月22日早上6點11分左右,地點是Elm街夾McKendrie街附近,靠近College Park社區,該名男子在橫過McKendrie時,被一輛轉入Elm街的垃圾車撞倒,司機留在現場配合警方調查。

傷者送院搶救有生命危險,後來一度情況穩定,但這個星期一情況惡化,傷重不治。

這是聖荷西今年第四宗行人死亡事件。

