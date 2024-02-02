【灣區新聞】週末再有更強勁大氣河風暴吹襲灣區

【KTSF 朱慧琪報導】

過去幾天，一股大氣河風暴席捲灣區，造成不少破壞，預料這股風暴在週六仍為灣區帶來零星雷暴和驟雨，不過與此同時，週未將迎來另一股更強大的大氣河風暴，這個風暴越迫近越增強，由加州中部開始，為北面的灣區，至南部的洛杉磯帶來強風暴雨，預計為灣區帶來高達3吋的雨量，當局發出水浸警示和強風警告。

國家氣象局表示，第二場更強大的大氣河風暴將於週未吹襲灣區，當局發出水浸警示，由週六下午4時至週一上午10時生效，預測週六由加州中部Big Sur沿岸開始，灣區的雨勢和風勢會逐漸增強。

灣區最大雨會在週日，同時會很大風。

國家氣象局發出強風警告，由週日清晨4時至當晚10時生效，深黃色的地區，陣風風速可能高達每小時60英里或以上，淺黃色的地方，風速亦高達時速50英里，強風可吹走物件，亦可能吹倒樹木，導致停電．

強風之外還有暴雨，預測由週六至下週一，舊金山（三藩市）的總降雨量將會有2吋至3吋，另外，灣區多個城市降雨量則介乎1.5吋至3吋，Santa Cruz縣、北灣、中半島San Mateo縣、Santa Clara縣等海拔高的地方，可能會錄得3吋至5吋的降雨。

這股強大的大氣河風暴，會為灣區至南加州洛杉磯帶來強風暴雨，Santa Cruz縣至洛杉磯縣會是重災區，由於風暴移動緩慢，南加州可能會連續48小時下大雨，總降雨量可能達到3至6吋。

當地居民還未從剛過去的風暴中恢復。

Long Beach居民Lee Turnbull說：「之前水浸的水位過了這裡，我要赤腳走進我的車房，但你看到水正在退去，你可以看到行人路。」

國家氣象局警告，新一場風暴可能會為南加州帶來大範圍致命的洪水和山泥傾瀉，敦促當地居民做好準備。

Long Beach消防局隊長Jake Heflin說：「這股風暴可能會連續48小時下雨，如果大家今天遇到了問題，在下週可能會遇到更重大問題，所以我希望大家嚴陣以待。」

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