【灣區新聞】週末再有更強勁大氣河風暴吹襲灣區

【KTSF 朱慧琪報導】

過去幾天,一股大氣河風暴席捲灣區,造成不少破壞,預料這股風暴在週六仍為灣區帶來零星雷暴和驟雨,不過與此同時,週未將迎來另一股更強大的大氣河風暴,這個風暴越迫近越增強,由加州中部開始,為北面的灣區,至南部的洛杉磯帶來強風暴雨,預計為灣區帶來高達3吋的雨量,當局發出水浸警示和強風警告。

國家氣象局表示,第二場更強大的大氣河風暴將於週未吹襲灣區,當局發出水浸警示,由週六下午4時至週一上午10時生效,預測週六由加州中部Big Sur沿岸開始,灣區的雨勢和風勢會逐漸增強。

灣區最大雨會在週日,同時會很大風。

國家氣象局發出強風警告,由週日清晨4時至當晚10時生效,深黃色的地區,陣風風速可能高達每小時60英里或以上,淺黃色的地方,風速亦高達時速50英里,強風可吹走物件,亦可能吹倒樹木,導致停電.

強風之外還有暴雨,預測由週六至下週一,舊金山(三藩市)的總降雨量將會有2吋至3吋,另外,灣區多個城市降雨量則介乎1.5吋至3吋,Santa Cruz縣、北灣、中半島San Mateo縣、Santa Clara縣等海拔高的地方,可能會錄得3吋至5吋的降雨。

這股強大的大氣河風暴,會為灣區至南加州洛杉磯帶來強風暴雨,Santa Cruz縣至洛杉磯縣會是重災區,由於風暴移動緩慢,南加州可能會連續48小時下大雨,總降雨量可能達到3至6吋。

當地居民還未從剛過去的風暴中恢復。

Long Beach居民Lee Turnbull說:「之前水浸的水位過了這裡,我要赤腳走進我的車房,但你看到水正在退去,你可以看到行人路。」

國家氣象局警告,新一場風暴可能會為南加州帶來大範圍致命的洪水和山泥傾瀉,敦促當地居民做好準備。

Long Beach消防局隊長Jake Heflin說:「這股風暴可能會連續48小時下雨,如果大家今天遇到了問題,在下週可能會遇到更重大問題,所以我希望大家嚴陣以待。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。