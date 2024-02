【灣區走走】踏上藝術之旅！穿越塗鴉貨櫃，探索The Box Shop

舊金山的藝術之旅,The Box Shop散發著無限的創意火花!這周我們深入探訪了這座充滿藝術氛圍的寶地。獨特的塗鴉貨櫃和裝置藝術將您帶入一場視覺的盛宴,而The Box Shop更是一個大型的藝術製作空間,讓藝術家們在此交流合作,共同創作。 在倉庫內,各種工業藝術的工具擺滿眼前,為藝術家們提供了一個充滿靈感的天地。而倉庫外的馬路邊展示著由藝術家合作完成的壁畫項目,彰顯了社區的獨特藝術風貌。 The Box Shop不僅是一座工作室,更是一座藝術品本身。藝術家的無窮創意和對藝術的熱愛在這裡得到充分展現。「 # 灣區走走 」帶您走進這片藝術的海洋,一同感受藝術的力量。 如果您錯過了節目,別擔心!您可以在我們的官方網站KTSF.COM找到過往節目的回顧,重溫這場充滿活力的藝術之旅。讓我們一同走進更多的驚奇之旅! #KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #HunterPoint #TheBoxShop # 獵人角 # 裝置藝術 # 塗鴉貨櫃 # 藝術創作

