【娛樂新聞】憑《不日成婚2》提名「最佳電影角色獎」 衛詩雅：「某程度上『曾可怡』甚至改變了我」

香港電影編劇家協會每年均會由全體會員一人一票選出兩個「年度推薦劇本獎」,由2018年開始,又增設「年度最佳電影角色獎」,以嘉許創造角色之編劇及演活角色之演員。昨日(2日)香港電影編劇家協會公佈2023年度入圍名單,衛詩雅(Michelle)憑電影《不日成婚2》的「曾可怡」一角獲提名「最佳電影角色獎」,並殺入最後五強。 曾於18年憑《獅子山上》首次入圍此獎,今次再次獲提名,Michelle直言是拍攝團隊的功勞,「很感激香港電影編劇家協會的鼓勵,角色獲得提名絕對是《不日成婚2》團隊的功勞。奇妙的是在參演的過程中,我跟『曾可怡』共同成長,某程度上她甚至改變了衛詩雅。」她憶述謝票時更有種莫名的感動,「記得謝票時有觀眾分享看著『可怡』由銀幕中走出來,有種莫名的親切和感動。這真的要多謝編劇、導演和戲中的每位對手,是我們一起創造了『曾可怡』。」對於有否信心獲獎,Michelle坦言獲提名已經是獲得大家的肯定﹐「作為演員,可以成為編劇和觀眾之間的橋樑,把角色呈現成為一個有血有肉的人,並得到大家的喜歡和共鳴。我很幸運,非常感恩!我會繼續努力,希望不負各位的支持。」

