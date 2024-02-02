【娛樂新聞】憑《不日成婚2》提名「最佳電影角色獎」 衛詩雅：「某程度上『曾可怡』甚至改變了我」

香港電影編劇家協會每年均會由全體會員一人一票選出兩個「年度推薦劇本獎」，由2018年開始，又增設「年度最佳電影角色獎」，以嘉許創造角色之編劇及演活角色之演員。昨日（2日）香港電影編劇家協會公佈2023年度入圍名單，衛詩雅（Michelle）憑電影《不日成婚2》的「曾可怡」一角獲提名「最佳電影角色獎」，並殺入最後五強。

曾於18年憑《獅子山上》首次入圍此獎，今次再次獲提名，Michelle直言是拍攝團隊的功勞，「很感激香港電影編劇家協會的鼓勵，角色獲得提名絕對是《不日成婚2》團隊的功勞。奇妙的是在參演的過程中，我跟『曾可怡』共同成長，某程度上她甚至改變了衛詩雅。」她憶述謝票時更有種莫名的感動，「記得謝票時有觀眾分享看著『可怡』由銀幕中走出來，有種莫名的親切和感動。這真的要多謝編劇、導演和戲中的每位對手，是我們一起創造了『曾可怡』。」對於有否信心獲獎，Michelle坦言獲提名已經是獲得大家的肯定﹐「作為演員，可以成為編劇和觀眾之間的橋樑，把角色呈現成為一個有血有肉的人，並得到大家的喜歡和共鳴。我很幸運，非常感恩！我會繼續努力，希望不負各位的支持。」