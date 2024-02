影評：《機密特務：阿蓋爾》從小說預知間諜行動

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個間諜小說作家,發現她的作品能夠預測一些高機密的跨國間諜活動,而成為被追殺的目標。

希臘一處,特務阿蓋爾Argylle,在一間夜總會和一個性感女郎跳舞。原來她也是個間諜。Argylle 的身份早被揭穿,之後在希臘陽光和大街上的精彩追逐。這是出自作家Elly Conway,以虛構人物Argylle 撰寫的第四本小說的情節。

Elly 在寫第五本小說的時候,在一夜之間看完小說的母親有意見。Elly 隔天就坐火車去找她,但是在火車上卻發生有人要殺害她的事件。Elly 被一個外形凌亂的男子Aidan 救走,之後先是到倫敦,然後到巴黎的一個葡萄園。Elly 發現自己為什麼知道那麼多機密的原因。之後也加入一場場間諜世界中的驚險任務。

這是一貫拍攝動作片的英國導演Matthew Vaughn 的最新作品。和最近三部《Kingsman》電影一樣,延續持有高動作、節奏感強、精彩打鬥鏡頭、還有幽默的特徵。看許多著名演員在影片,帶喜劇色彩的演出,其實已經值回票價。其中幾場打鬥鏡頭,例如在火車上和另外一場在地下室溜冰打鬥的場面,看得精彩。還有一場經常在動作片中可以見到,看似普通的走廊槍戰,在這部影片中,成了一個具繽紛色彩,感覺在起舞的浪漫場景。劇情不斷的轉折,也要觀眾不停猜測。巨星雲集的影片,也比較難給他們個別發揮的機會。但難得見到經常演配角的實力派演員Sam Rockwell,躍升為演間諜的主角,也值得叫人歡呼。

《機密特務:阿蓋爾 Argylle》在這個電影上映比較冷清的季節,提前開打第一炮,要觀眾直衝電影院。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.argyllemovie.com/

