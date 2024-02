【娛樂新聞】遺憾四部曲最終章《遺憾與遺憾的一切》面世 梁釗峰新歌MV拆解各人關係 籲樂迷珍惜當下

梁釗峰籌備一年的新碟《遺憾與遺憾之間的一切》已經推出,「遺憾四部曲」的最終章《遺憾與遺憾的一切》MV日前上架。故事回到兩位「遺憾整理師」釗峰和郭爾君(Alma)的身上,經歷各種感情遺憾事後,他們終於學懂珍惜彼此,而二人的關係亦正式揭盅。釗峰希望透過今次的「遺憾」歌映連載劇場企劃,籲樂迷「擁抱遺憾、珍惜當下」。 MV中,釗峰與Alma身處於「愛情遺憾倉庫」,倉庫擺滿過百個色彩繽紛的「遺憾包裹」,包裹顏色的深淺度有着不同含意,褪色的代表已經被淡忘的愛情。而包裹中的手寫信更包含MV導演Veronica的真跡,每件展品的細緻度都令釗峰與Alma讚歎不已,亦有助他們更投入角色。釗峰說:「極度精美、鬼斧神工,好多謝張蚊(著名電影美術指導)團隊。」Alma補充說:「喺片場成日講『魔鬼就喺細節度』,佢哋連玫瑰花上面嘅灰塵,甩咗一塊要點Fix,都有諗清楚。」 新歌《遺憾與遺憾的一切》雖然作為企劃最終章,不過MV卻是四部曲中最早拍攝,在已推出的《已……(3235)》、《愛情難以許可我們回到當初(1717)》和《逆時針的古董錶(5046)》MV中,都會看到新歌MV的零碎片段。四部曲看似是四段感情和關係,但其實都代表着釗峰與Alma在不同時空的愛情故事。釗峰以雙生火焰(Twin Flame)形容與Alma的關係,「愛情遺憾倉庫」就如二人的結界,只有懂得珍惜眼前人才能解開心結,衝破結界。釗峰說:「佢哋身處喺同一空間,但從未感受過對方嘅存在,好似佢哋處理嘅每一段愛情故事咁,都冇好好確認對方。當佢哋意識到當下係最緊要嘅Moment,呢對靈魂伴侶生生世世經歷嘅遺憾,先會喺嗰刻解開。」 釗峰希望透過今次「遺憾與遺憾之間的一切」企劃讓樂迷明白,人是不能活在亦無法逆轉遺憾,最重要的是從當中學到珍惜當下。他說:「我哋只能從遺憾當中學習同經歷,呢啲先係最寶貴。再返去當下,你自然就懂得用咩方式去愛惜身邊嘅人,希望大家懂得擁抱當下。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。