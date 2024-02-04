【娛樂新聞】遺憾四部曲最終章《遺憾與遺憾的一切》面世 梁釗峰新歌MV拆解各人關係 籲樂迷珍惜當下

梁釗峰籌備一年的新碟《遺憾與遺憾之間的一切》已經推出，「遺憾四部曲」的最終章《遺憾與遺憾的一切》MV日前上架。故事回到兩位「遺憾整理師」釗峰和郭爾君（Alma）的身上，經歷各種感情遺憾事後，他們終於學懂珍惜彼此，而二人的關係亦正式揭盅。釗峰希望透過今次的「遺憾」歌映連載劇場企劃，籲樂迷「擁抱遺憾、珍惜當下」。

MV中，釗峰與Alma身處於「愛情遺憾倉庫」，倉庫擺滿過百個色彩繽紛的「遺憾包裹」，包裹顏色的深淺度有着不同含意，褪色的代表已經被淡忘的愛情。而包裹中的手寫信更包含MV導演Veronica的真跡，每件展品的細緻度都令釗峰與Alma讚歎不已，亦有助他們更投入角色。釗峰說：「極度精美、鬼斧神工，好多謝張蚊（著名電影美術指導）團隊。」Alma補充說：「喺片場成日講『魔鬼就喺細節度』，佢哋連玫瑰花上面嘅灰塵，甩咗一塊要點Fix，都有諗清楚。」

新歌《遺憾與遺憾的一切》雖然作為企劃最終章，不過MV卻是四部曲中最早拍攝，在已推出的《已……(3235)》、《愛情難以許可我們回到當初(1717)》和《逆時針的古董錶(5046)》MV中，都會看到新歌MV的零碎片段。四部曲看似是四段感情和關係，但其實都代表着釗峰與Alma在不同時空的愛情故事。釗峰以雙生火焰（Twin Flame）形容與Alma的關係，「愛情遺憾倉庫」就如二人的結界，只有懂得珍惜眼前人才能解開心結，衝破結界。釗峰說：「佢哋身處喺同一空間，但從未感受過對方嘅存在，好似佢哋處理嘅每一段愛情故事咁，都冇好好確認對方。當佢哋意識到當下係最緊要嘅Moment，呢對靈魂伴侶生生世世經歷嘅遺憾，先會喺嗰刻解開。」

釗峰希望透過今次「遺憾與遺憾之間的一切」企劃讓樂迷明白，人是不能活在亦無法逆轉遺憾，最重要的是從當中學到珍惜當下。他說：「我哋只能從遺憾當中學習同經歷，呢啲先係最寶貴。再返去當下，你自然就懂得用咩方式去愛惜身邊嘅人，希望大家懂得擁抱當下。」