【財經新聞】Paypal宣佈今年計劃裁員2,500人

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區的科技界裁員潮未停,總部位於南灣聖荷西的電子支付公司Paypal,宣佈計劃裁員2,500人。

Paypal的行政總裁Alex Chriss週二向員工發電郵宣佈,在今年內會裁減9%員工,並會暫停招聘人手。

PayPal旗下還有Venmo和Xoom公司,截至2022年底,PayPal員工總數目共29,900人,裁員9%即大約是2,500人。

SFGATE網站引述PayPal發言人表示,今次被裁的員工當中,有311是聖荷西總部的員工,去年1月31日,PayPal裁員約2千名人。

Chriss在信中說,這決定是困難但必須要做,這樣做是為了調整公司業務規模。

Chriss表示,被裁的員工將在本週末前收到通知。

今年只是過了一個月,灣區多間科技巨頭相繼宣佈裁員,包括Google、Discord、eBay、Unity Software和Twitch等。

