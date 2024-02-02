【財經新聞】Paypal宣佈今年計劃裁員2,500人

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區的科技界裁員潮未停，總部位於南灣聖荷西的電子支付公司Paypal，宣佈計劃裁員2,500人。

Paypal的行政總裁Alex Chriss週二向員工發電郵宣佈，在今年內會裁減9%員工，並會暫停招聘人手。

PayPal旗下還有Venmo和Xoom公司，截至2022年底，PayPal員工總數目共29,900人，裁員9%即大約是2,500人。

SFGATE網站引述PayPal發言人表示，今次被裁的員工當中，有311是聖荷西總部的員工，去年1月31日，PayPal裁員約2千名人。

Chriss在信中說，這決定是困難但必須要做，這樣做是為了調整公司業務規模。

Chriss表示，被裁的員工將在本週末前收到通知。

今年只是過了一個月，灣區多間科技巨頭相繼宣佈裁員，包括Google、Discord、eBay、Unity Software和Twitch等。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。