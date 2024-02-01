「天河大賭場」喜慶活動迎龍年

二月份呈獻 $300,000 新春送大禮及好運紅包幸運寶座

「天河大賭場」恭祝各位，金龍賀歲，桃滿吉祥！

在2024農曆新年期間,為「天河大賭場」會員呈獻豐富喜慶活動及節目迎接龍年，令您喜上眉梢，全年富足!

$300,000 龍年新春送大禮

「天河大賭場」2 月份與您歡慶新春，歡迎在2月逢星期五8PM – 11:30PM 蒞臨玩樂參加抽獎。 將會送出總值 $300,000 龍年大禮，每個星期都有機會贏取獎金總值超過$75,000 , 包括兩位幸運兒, 將保證獲取高達$18,800現金。

好運紅包賭桌遊戲幸運寶座

2 月份逢星期二下午5時至晚上10時，「天河大賭場」會員多玩賭桌遊戲，將有機會獲取高達$8,000現金。每20分鐘將會有一位幸運兒在專有的賭桌遊戲幸運寶座獲取現金獎賞。

「天河大賭場」致力於為客人提供熱情貼心的款待服務，請來體驗2,100 多台最熱門的老虎機和80多種桌上遊戲的樂趣，不要錯過農曆新年在「天河大賭場」玩得開心，獲取大獎的難忘時刻！

同時，「天河大賭場」也很高興的宣布，梁舘白鶴龍獅團將於2024年2月11日（星期日）上午11時以精湛的新春遊龍舞獅大表演來慶祝農曆新年，請蒞臨「天河大賭場」觀賞精彩的舞獅表演，同慶賀新歲，迎來好運。

位於「天河大賭場」的「俏龍軒」及「鯉魚門」休閒快餐，提供粵式精緻點心、精美小炒及各式炒麵及湯麵等，「俏龍軒」並設有特色火鍋，農曆新春期間更有賀年美饌，歡迎預訂座位，請登錄Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux，瞭解更多詳情。

有關各項精彩賀歲活動詳情，請登錄網頁 www.SkyRiver.com。

*必須年滿 21 歲或以上並且是「天河貴賓會員卡」會員，了解詳情可向天河貴賓會查詢。管理層保留所有權利。有賭博問題？可致電 1-800-GAMBLER。

「天河貴賓會員卡」

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，容讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員，您可以立即獲得 $20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。