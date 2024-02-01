【全國新聞】Meta等社媒高層到參院司法委員會作證 贊成立例監管兒童網上活動

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示，在美國有關網上的兒童性剝削問題越來越嚴重，在過去十年，每天在網上出現的兒童性虐待材料就飆升十倍，單是去年，每天就有十萬宗舉報，國會參議院屬下的司法委員會週三就舉行聽證，多間社交媒體機構的負責人都有出席，他們都贊成立例去監管兒童在網上的活動，這個委員會的主席Dick Durbin指出，美國正面對網上兒童性剝削的危機，尤其是科技快速發展和改變，令人擁有具威力的新工具去侵犯兒童。

週三在國會參議院司法委員會作證的社交媒體包括Meta、TikTok、X、Snap等的負責人，委員會主席Durbin的開場陳詞指出，這些科技公司不僅對兒童構成危機，他們還要對兒童在網上面對的許多危險負上責任。

Durbin承認，社交媒體有部份對兒童是正面，但有些黑暗面仍未得到處理。

Meta創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg向受到傷害的兒童家長道歉，他又說希望業界有改善，包括立法去管制，譬如有一個清晰的系統去辨別使用者的年齡，以及可以控制到兒童使用的app。

Zuckerberg說：「家長應有最終權力，控制兒童是否適合使用的app，不必每次都要上載其ID身份，這就是app商店的用途，我們也支持訂立業內標準，針對有年齡限制的內容，也贊成限制向青少年賣廣告。」

他表示，希望所有用戶都有安全與正面的體驗。

X平台的行政總裁就表示，是時候訂立一個聯邦標準，去刑事檢控那些在網上分享非自願性質的色情材料，希望在管制兒童網上活動的同時，也可以保障到言論自由。

她又提到，人工智能的興起和應用，侵犯者策略也變得越來越花巧和進化，因此業內必須合作，共同打擊不良活動。

TikTok行政總裁周受資作證時表示，TikTok平台致力保護青少年，也贊成立法去達到這個目標。

Snap的行政總裁就表示，他們主張13歲以下的兒童不可以使用Snapchat，也強烈鼓勵家長使用家長控制功能，去監控孩子使用社交媒體。

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