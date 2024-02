【全國新聞】Meta等社媒高層到參院司法委員會作證 贊成立例監管兒童網上活動

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示,在美國有關網上的兒童性剝削問題越來越嚴重,在過去十年,每天在網上出現的兒童性虐待材料就飆升十倍,單是去年,每天就有十萬宗舉報,國會參議院屬下的司法委員會週三就舉行聽證,多間社交媒體機構的負責人都有出席,他們都贊成立例去監管兒童在網上的活動,這個委員會的主席Dick Durbin指出,美國正面對網上兒童性剝削的危機,尤其是科技快速發展和改變,令人擁有具威力的新工具去侵犯兒童。

週三在國會參議院司法委員會作證的社交媒體包括Meta、TikTok、X、Snap等的負責人,委員會主席Durbin的開場陳詞指出,這些科技公司不僅對兒童構成危機,他們還要對兒童在網上面對的許多危險負上責任。

Durbin承認,社交媒體有部份對兒童是正面,但有些黑暗面仍未得到處理。

Meta創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg向受到傷害的兒童家長道歉,他又說希望業界有改善,包括立法去管制,譬如有一個清晰的系統去辨別使用者的年齡,以及可以控制到兒童使用的app。

Zuckerberg說:「家長應有最終權力,控制兒童是否適合使用的app,不必每次都要上載其ID身份,這就是app商店的用途,我們也支持訂立業內標準,針對有年齡限制的內容,也贊成限制向青少年賣廣告。」

他表示,希望所有用戶都有安全與正面的體驗。

X平台的行政總裁就表示,是時候訂立一個聯邦標準,去刑事檢控那些在網上分享非自願性質的色情材料,希望在管制兒童網上活動的同時,也可以保障到言論自由。

她又提到,人工智能的興起和應用,侵犯者策略也變得越來越花巧和進化,因此業內必須合作,共同打擊不良活動。

TikTok行政總裁周受資作證時表示,TikTok平台致力保護青少年,也贊成立法去達到這個目標。

Snap的行政總裁就表示,他們主張13歲以下的兒童不可以使用Snapchat,也強烈鼓勵家長使用家長控制功能,去監控孩子使用社交媒體。

