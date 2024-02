【灣區新聞】灣區迎來大氣河風暴 南灣有樹倒塌婦人被困（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一股大氣河風暴為灣區帶來大風雨,預計在晚上會發生水侵,樹木倒塌,並可能導致停電。

灣區大部份地區的降雨量預計為1.3至2.5英寸,北灣為2至3英寸,而沿海的Sonoma縣和Santa Cruz山脈,降雨量為4英寸以上。

週三早上的風勢,導致南灣Saratoga一處民宅外的一棵大樹倒下,困住了一名女子。

Santa Clara縣消防局表示,工作人員在收到有關樹木倒下報告後,於上午8點左右趕往現場,消防人員成功救出了一名女子,她被送往醫院,沒有生命危險。

另一方面,灣區多處在週三亦出現停電,Cupertino以及Marin縣週三亦曾出現大範圍停電,即是500戶以上,而Redwood City的停電,截至下午6點仍然搶修中。

氣象部門表示,不穩定的零星陣雨,可能會持續到週六,而另一場風暴預計將於週日到來。

另外,國家氣象局灣區辦公室於週三下午4點45分向北灣發布洪水警示,地區覆蓋了Sonoma縣的大部份地區,以及Marin縣,警示將持續到晚上11點。

版權所有,不得轉載。