【全國新聞】聯調局局長指中國黑客準備對美國基建發動攻擊

【KTSF 朱慧琪報導】
聯邦調查局（FBI）局長週二在國會眾議院提出警示，指中國的黑客正準備對美國的關鍵基礎設施發動攻擊，並可能造成嚴重破壞。
聯邦調查局局長Christopher Wray在國會眾議院對中共特別委員會的聽證會上警告說，中國黑客正準備瞄準美國的關鍵基礎設施發動攻擊，包括水處理廠、電網、天然氣管道和運輸系統，並可能造成嚴重破壞。
Wray說：「當我說到中國所構成的威脅時，我指的特別是由中共領導的中國政府、中共採取的危險行動，對美國和經濟安全的多方面攻擊，並對我們這一代造成威脅。」
Wray強調，這網路威脅是會影響每個美國人，而目前對網路威脅的意識太薄弱。
眾議院的美國對中共戰略特別委員，由共和黨眾議員Mike Gallagher擔任主席，去年成立，任務是對抗中國，而中國政府曾猛烈抨擊該委員會。
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