【全國新聞】聯調局局長指中國黑客準備對美國基建發動攻擊

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局(FBI)局長週二在國會眾議院提出警示,指中國的黑客正準備對美國的關鍵基礎設施發動攻擊,並可能造成嚴重破壞。

聯邦調查局局長Christopher Wray在國會眾議院對中共特別委員會的聽證會上警告說,中國黑客正準備瞄準美國的關鍵基礎設施發動攻擊,包括水處理廠、電網、天然氣管道和運輸系統,並可能造成嚴重破壞。

Wray說:「當我說到中國所構成的威脅時,我指的特別是由中共領導的中國政府、中共採取的危險行動,對美國和經濟安全的多方面攻擊,並對我們這一代造成威脅。」

Wray強調,這網路威脅是會影響每個美國人,而目前對網路威脅的意識太薄弱。

眾議院的美國對中共戰略特別委員,由共和黨眾議員Mike Gallagher擔任主席,去年成立,任務是對抗中國,而中國政府曾猛烈抨擊該委員會。

