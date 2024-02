【灣區新聞】Santa Clara縣地檢官起訴醫療保險詐欺案 15名被告被判刑（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣地檢官起訴該縣有史以來最大的醫療保險詐欺案,15名被告週二被判刑。

Santat Clara縣地檢處聲明中表示,15名被告當中,其中7人被判處重罪,其餘人被判處輕罪,處罰包括坐監。

起訴檢察官表示,被告大多來自洛杉磯,他們成立了一家電話行銷公司,向數千名加州人推銷價格過高,且不需要的處方藥和醫療設備。

2015年至2020年間,這些名為The Care Group的詐騙者,在其位於比佛利山莊辦公室經營一個名為Global Marketing的非法呼叫中心,在全州範圍內實施大規模欺詐。

該計劃包括購買小型藥局,並將其轉變為止痛膏和醫療器材工廠,由接受回扣的醫生開立處方,騙徒針對加州各地毫無戒心的患者,包括住在Santa Clara縣的患者,根據數千張假處方,售賣包括頸托和止痛膏等物品給患者。

他們會向保險公司收取4,000美元以上的費用,但其實只需幾百美元,就能買到的藥物。

整個加州至少有5家保險公司,被詐騙約4千萬美元,其中Santa Clara縣損失約230萬美元。

被告支付了超過830萬美元的賠償金,是地檢處起訴的保險詐欺案中,為受害者拿回的最大一筆賠償金。

