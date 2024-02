【灣區新聞】謠傳南灣Lynbrook高中幾年後關校 學區委員受訪澄清（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有謠傳南灣明星高中Lynbrook高中幾年之後會關校,或跟其他學校合併,引發華裔家長熱烈討論,學區委員做出澄清。

南灣Fremont聯合高中學區委員寇惠風說:「大家一直有這一樣傳說,因為學校整個學區人數減少,上一次就說這樣子,恐怕學校需要合併,這個就是謠言的開始。」

寇惠風針對外界謠傳明星高中Lynbrook高中若干年後將會關閉做出了澄清,謠言的起因是根據學區委託人口調查工作做出的估算,學區內的五所高中,Lynbrook、Monta Vista、Cupertino、Homestead,以及Fremont高中,到2027-2028學年,學生人數最少的將是Lynbrook高中,學區討論如何平衡這五所學校的學生。

有學生訪問學區總監,學生人數下降,如果導致開課困難,該怎麼辦等等問題,於是就有了關閉Lynbrook高中的謠言出現。

寇惠風說:「一個夠大的社區,它的人口數是,尤其是學生人數,是一個鐘擺效應,所以有10年15年的高低期,目前我們是在低谷。」

寇惠風說,包括他自己嬰兒潮世代的人開始退休,子女都已經離開學校。

寇惠風說:「所以這個期間就會有很多居民是空巢,沒有高中生,也沒有小學生,Cupertino東聖荷西房價高,我們每年都會找人口調查公司,幫我們預估未來學生,Lynbrook會成長回來

此外,學區最北邊的Fremont高中在Sunnyvale市,由於這一區拉美裔族群多,但坐公車到Fremont高中也要將近半小時,也因此有謠傳Sunnyvale家長希望成立自己的高中。

由於目前五名學區委員沒有來自這一區,根據California Voting Right Act,因此學區委員可能最快在今年的選舉從不分區改成選區制度。

寇惠風說:「如果選出代表性不足,就必須把選區劃成小選區,希望造成majority minority,大多數的少數族裔,因為在北Sunnyvale有很高密集的拉丁裔,他們一直都沒有他們的代表人。」

星期四晚上6點半,學區將在Lynbrook高中討論分區選舉制度等相關議題。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。