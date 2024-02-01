【灣區新聞】謠傳南灣Lynbrook高中幾年後關校 學區委員受訪澄清（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有謠傳南灣明星高中Lynbrook高中幾年之後會關校，或跟其他學校合併，引發華裔家長熱烈討論，學區委員做出澄清。

南灣Fremont聯合高中學區委員寇惠風說：「大家一直有這一樣傳說，因為學校整個學區人數減少，上一次就說這樣子，恐怕學校需要合併，這個就是謠言的開始。」

寇惠風針對外界謠傳明星高中Lynbrook高中若干年後將會關閉做出了澄清，謠言的起因是根據學區委託人口調查工作做出的估算，學區內的五所高中，Lynbrook、Monta Vista、Cupertino、Homestead，以及Fremont高中，到2027-2028學年，學生人數最少的將是Lynbrook高中，學區討論如何平衡這五所學校的學生。

有學生訪問學區總監，學生人數下降，如果導致開課困難，該怎麼辦等等問題，於是就有了關閉Lynbrook高中的謠言出現。

寇惠風說：「一個夠大的社區，它的人口數是，尤其是學生人數，是一個鐘擺效應，所以有10年15年的高低期，目前我們是在低谷。」

寇惠風說，包括他自己嬰兒潮世代的人開始退休，子女都已經離開學校。

寇惠風說：「所以這個期間就會有很多居民是空巢，沒有高中生，也沒有小學生，Cupertino東聖荷西房價高，我們每年都會找人口調查公司，幫我們預估未來學生，Lynbrook會成長回來

此外，學區最北邊的Fremont高中在Sunnyvale市，由於這一區拉美裔族群多，但坐公車到Fremont高中也要將近半小時，也因此有謠傳Sunnyvale家長希望成立自己的高中。

由於目前五名學區委員沒有來自這一區，根據California Voting Right Act，因此學區委員可能最快在今年的選舉從不分區改成選區制度。

寇惠風說：「如果選出代表性不足，就必須把選區劃成小選區，希望造成majority minority，大多數的少數族裔，因為在北Sunnyvale有很高密集的拉丁裔，他們一直都沒有他們的代表人。」

星期四晚上6點半，學區將在Lynbrook高中討論分區選舉制度等相關議題。

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