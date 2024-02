【KTSF 朱慧琪報導】

南舊金山(南三藩市)一間教堂外週二發生槍擊案,槍手連開多槍,幸好沒人受傷,警方拘補一名22歲男子。

案發在週二下午約1時半,位於南舊金山Callan Boulevard 3700號的St. Augustine Catholic,有居民的閉路電視拍到當時槍手在教堂門外連開多槍,教堂門外一地玻璃碎,事後槍手逃逸。

市民Gyan Robles說:「聲音不像電鑽,我認為事態嚴重,這種感覺太可怕了,老實說,我對這事感到震驚,這是第一次發生這種情況。」

當局經調查後,確認疑犯是22歲舊金山居民Debari Charvel Augustine,並在Hunters Point附近將他拘補,他正面臨謀殺未遂、向房屋開槍,以及持有攻擊性武器等控罪。

