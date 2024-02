【KTSF】

舊金山280公路南行線近Mariposa街出口週三發生警員開槍事件。

事發在傍晚5點左右,加州公路巡警(CHP)接報有行人出現在280公路南行線上,警員到達280公路近Mariposa街出口時,有警員向該名在公路上的行人開槍。

事件導致該段280公路南行在暴風雨下全線關閉,受影響的路段包括Brannan街夾6街,King街夾5街,和Cesar Chavez街之間的280公路南行方向,目前未清楚有沒有人受傷。

案件正調查中,當局未有提供更多細節。

