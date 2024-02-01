【灣區新聞】舊金山近期有學校接二連三被賊人盜竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）近期有學校接二連三被人進入校內盜竊。

根據警方的報告，警方分別在1月19、25和26日，前往位於Eucalyptus Drive 1100街區的學校調查。

本台的記者曾到該街區視察，發現有兩間學校位於該街區，分別是Lakeshore Alternative小學和Lowell高中。

在1月19和25日的幾宗案件中，警方都是在早上11點多接報，學校的員工向警方表示，多個儲物單位被人闖入外，多個教室也被盜竊，匪徒使用工具切割並撬開儲物室和教室的鎖和門把，偷了一些教學用品。

而在1月26日，警方報告指，學生大樓的後門遭到損壞，匪徒除了破壞大約8個門鎖和9個門把外，亦偷走了各種的電子產品。

警方呼籲任何有相關訊息的人撥打SFPD舉報熱線：(415) 575-4444。

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