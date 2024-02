【灣區新聞】舊金山近期有學校接二連三被賊人盜竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)近期有學校接二連三被人進入校內盜竊。

根據警方的報告,警方分別在1月19、25和26日,前往位於Eucalyptus Drive 1100街區的學校調查。

本台的記者曾到該街區視察,發現有兩間學校位於該街區,分別是Lakeshore Alternative小學和Lowell高中。

在1月19和25日的幾宗案件中,警方都是在早上11點多接報,學校的員工向警方表示,多個儲物單位被人闖入外,多個教室也被盜竊,匪徒使用工具切割並撬開儲物室和教室的鎖和門把,偷了一些教學用品。

而在1月26日,警方報告指,學生大樓的後門遭到損壞,匪徒除了破壞大約8個門鎖和9個門把外,亦偷走了各種的電子產品。

警方呼籲任何有相關訊息的人撥打SFPD舉報熱線:(415) 575-4444。

