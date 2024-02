【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 3月減息機會不大

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變,主席包維爾指出,加息週期已經結束,日後將會啟動減息,但他透露,不大可能在3月減息。

聯儲局開完兩天議息會議之後,週三決定維持現行利率不變,將聯邦短期基金利率保持在5.25厘至5.5厘之間,是22年來最高的息口。

聯儲局自2022年3月以來,總共加息11次,對上一次加息是在去年7月,而最近四次開會都決定保持利率不變。

聯儲局在會後發表的政策聲明表示,決策小組認為,當有足夠證明到通脹持續走向2%目標時,才是適當時候去減息。

主席包維爾在會後的記者會上回應市場預期時指出,不大可能在3月減息,他又說,雖然通脹近期出現下跌,但仍需要更多證據來證明真實的情況。

有記者問,現時聯儲局是否已成功達到「經濟軟著陸」的目標,即是在降低通脹的同時,並無出現經濟衰退,包維爾就否認已經達到「軟著陸」,他說其實仍有一段路要走,因為過去一年,核心通脹仍然遠高過2%目標。

包維爾說:「過去一年通脹明顯緩和,但仍高過我們的長期目標2%,過去一年,整體PCE物價指數升2.6%,不計食品和能源項目的核心PCE價格指數升2.9%。」

