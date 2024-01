【KTSF】

CNN引述消息人士指,中國國家主席習近平去年向總統拜登承諾,中國不會干預美國總統選舉。

CNN報導指,去年11月在灣區舉行的拜習會期間,習近平向拜登表示,中國不會干預2024美國大選,在上週末中國外交部長王毅與國家安全顧問蘇利文在曼谷會面時,也再次作出保證。

消息透露,是拜登總統先提出有關干預大選的議題,拜登和習近平就此題目的對話簡短,至於在曼谷的會面,也是蘇利文先提起有關干預大選的問題,而這個問題在美中高層級官員會晤中經常提及。

