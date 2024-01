【灣區新聞】Santa Clara縣去年肺結核病例和前年相比上升19%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣公共衛生部週二發布的數據顯示,去年該縣的肺結核病例和前一年相比上升19%,比2022年的6%增幅有持續上升的趨勢,縣府要求高危族群的人士接受結核病毒檢測並接受治療。

數據顯示,肺結核在2022年是緊隨COVID之後,最致命的傳染病,全球每四個人當中,就有一個人帶有結核菌。

結核病的傳染方式是結核病發的病人,透過和他人近距離並長時間的接觸傳播病菌,人們可以多年帶有結核病菌,但不會病發。

Santa Clara縣估計,該縣內有17萬人,全國則估計有1,300萬人帶有這種感染病菌,不過是沒有症狀和傳染性的潛伏性結核感染,但是這些人當中,有5到10%會在生命後期結核病病發。

Santa Clara縣護士徐薏蕾說:「肺結核是一種比較嚴重,也可能致命的疾病,但是可幸的是,它是可以預防和治療的,Santa Clara縣的案例,比美國其它地方還要高,預防結核病最好的方法就是做結核檢查。」

縣府數據顯示,該縣診斷出有肺結核的病例中,高達97%是在美國國外出生,而在感染細菌後,最容易結核病發的高危族群,是5歲以下的孩童、免疫力比較弱的人,例如愛滋病或糖尿病患者、有服用壓抑免疫系統藥物的人,例如接受器官移植後的治療,或癌症治療和抽煙人士。

要是診斷出帶有結核病菌,目前是有藥物可以根除。

