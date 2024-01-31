【灣區新聞】奧克蘭911報案中心透過填補職位空缺 縮短警方回應時間（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市長盛桃指現時911報案中心已有改善，他們透過填補職位空缺，來縮短了警方回應時間，現時50%的911電話可以在15秒內獲接聽。

奧克蘭市府安排活動，帶媒體去參觀奧克蘭911的報案中心。

入職只有一年的Christina Birden表示，每日會收到過百個電話，每天工作10個小時。

Birden說：「現在我是上早班，工作時間是早上7點到下午5點，我亦會加班，我每週加班大約10小時，所以我每週總共工作50小時，我認為工作中最困難的部分是，正在發生的危及生命的緊急情況，但知道是正在幫助別人，並拯救了生命，這是值得的。」

市長盛姚表示，現時奧克蘭的911中心有改善，他們透過填補職位空缺，來縮短了警方回應時間，現時50%的911電話，在15秒內得到回應。

盛桃說：「之前我們只能按時接聽37%的電話，我們在一年內提高到50%，是不是夠好？絕對不是，我們將繼續努力解決這個問題，以確保奧克蘭市的所有居民在撥打911時都獲接聽。」

盛桃亦承認，要達到加州的要求仍然有一定距離，但希望盡快可以到達。

她指，奧克蘭警察局有76個接線員的職位，預計自2月17日起將只有4個職位空缺，目前正在查核40名應徵者的背景。

據奧克蘭警方表示，2023年，911中心接到超過120萬個911電話，平均每天約3,500個電話，接線員經常需要加班以滿足需求。

盛姚在上年9月曾承諾，將在兩年內追加250萬元用於911系統。

去年夏天，奧克蘭911中心曾發生停電事件，其後工務局為中心升級，並提供備用電源的設備，以確保未來的停電不會產生同樣的影響。

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