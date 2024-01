【灣區新聞】奧克蘭911報案中心透過填補職位空缺 縮短警方回應時間（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市長盛桃指現時911報案中心已有改善,他們透過填補職位空缺,來縮短了警方回應時間,現時50%的911電話可以在15秒內獲接聽。

奧克蘭市府安排活動,帶媒體去參觀奧克蘭911的報案中心。

入職只有一年的Christina Birden表示,每日會收到過百個電話,每天工作10個小時。

Birden說:「現在我是上早班,工作時間是早上7點到下午5點,我亦會加班,我每週加班大約10小時,所以我每週總共工作50小時,我認為工作中最困難的部分是,正在發生的危及生命的緊急情況,但知道是正在幫助別人,並拯救了生命,這是值得的。」

市長盛姚表示,現時奧克蘭的911中心有改善,他們透過填補職位空缺,來縮短了警方回應時間,現時50%的911電話,在15秒內得到回應。

盛桃說:「之前我們只能按時接聽37%的電話,我們在一年內提高到50%,是不是夠好?絕對不是,我們將繼續努力解決這個問題,以確保奧克蘭市的所有居民在撥打911時都獲接聽。」

盛桃亦承認,要達到加州的要求仍然有一定距離,但希望盡快可以到達。

她指,奧克蘭警察局有76個接線員的職位,預計自2月17日起將只有4個職位空缺,目前正在查核40名應徵者的背景。

據奧克蘭警方表示,2023年,911中心接到超過120萬個911電話,平均每天約3,500個電話,接線員經常需要加班以滿足需求。

盛姚在上年9月曾承諾,將在兩年內追加250萬元用於911系統。

去年夏天,奧克蘭911中心曾發生停電事件,其後工務局為中心升級,並提供備用電源的設備,以確保未來的停電不會產生同樣的影響。

