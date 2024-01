【國際新聞】約旦美軍基地遇襲 拜登稱已決定如何回應

【有線新聞】

約旦的美軍基地遇襲,美國總統拜登稱已決定如何回應事件,重申不尋求擴大中東衝突,又指由於伊朗向施襲組織提供武器,因此要為事件負責。

拜登離開白宮前往佛羅里達州出席競選活動,向記者確認已決定如何回應3名美軍在約旦遇襲陣亡的事件,但未有透露會採取甚麼行動。

他說:「我們不需要擴大中東的戰爭,這不是我尋求的。」拜登指出由於伊朗向發動襲擊的組織提供武器,因此要為事件負責。

約旦的美軍後勤基地日前遭無人機空襲,造成三死數十傷,伊朗政府否認有參與。

白宮國家安全委員會發言人柯比說,拜登已經與陣亡美軍家屬聯絡,表達慰問和承諾提供一切協助,又指華府會以適當方式回應,預料並非採取單一行動,而是多次行動,確保能削弱武裝組織攻擊美軍的能力,重申會盡力保護美軍,維護國家安全。

美國國防部表示,中央司令部會繼續調查事件,包括無人機的來、如何進入基地範圍,以及確認哪個伊朗代理人組織需負責。分析認為華府打擊的對象很可能是在其他國家獲伊朗支持的武裝組織,或伊斯蘭革命衛隊。

已承認施襲、親伊朗的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」其中一個派系表示,將暫停針對美軍的軍事行動,以免讓伊拉克政府難堪。

