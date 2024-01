【全國新聞】移民局更新H-1B工作簽證申請規則 望減少詐欺（視頻）

【KTSF】

美國公民及移民服務局(USCIS)週二公布一項針對H-1B工作簽證的最終規則,目的是要加強H1B簽證登記程序的廉潔,減少詐欺的潛在可能。

美國公民及移民服務局週二公布的最終規則,要降低註冊系統被操弄的可能性,確保每一位申請人都取得相同被選中的機會,不管提交登記的次數有多少。

當局也發布2025年財政年度初始登記的日期,並啟動非移民勞工I-129表格,以及H-1B加速程序的I-197表格線上填表選項。

美國公民及移民服務局總監Ur M. Jaddou表示,新規則的改善應該會使得H1B的選擇,對於申請人和受益人都更為公平,也會讓合資格的人士從登記到獲得批准都完全電子化。

週二公布的最終規則包括,為雇主登記創建一個以受益人為中心的選擇過程,而不是以登記為基準,以避免重複登記造成的問題,確保每人被選中機會相同,登記過程也加入更多誠信措施,像是從2025年財政年度開始,登記人要提供每位受益人的有效護照資訊,或有效旅行證件資訊,每位受益人只能以一本護照,或以一個旅行證件來登記,如果登記包含虛假證明或無效,當局有權拒絕或撤銷H-1B申請。

至於雇用開始的日期方面,政策與現行相同,也就是在相關財政年度的10月1日之後提出開始工作的要求。

至於2025財政年度的初始登記期,將在3月6日東岸時間中午12時開始,並在3月22日中午結束,這段期間申請人和律師必須使用USCIS的網上帳戶登記並付費。

更多資訊請上USCIS網站查詢,網址是http://www.uscis.gov。

