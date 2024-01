【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西的一個公寓住宅,在上週五晚上有兩名賊人將成個信箱抬走,附近的居民錄影了整個案發過程。

案發的地點位於聖荷西Salamoni Ct 1630至1648號的公寓,在1月26日晚上9點45分左右,兩名賊人開車駛近信箱,將整個信箱抬走,放入車尾箱,在案發後,地下只剩下四顆螺絲。

有居民向記者表示,在事件發生前,已經斷斷續續被人偷取信件,有一次甚至連銀行卡亦遭人偷走,居民懷疑,郵差持有的郵政鑰匙一早被人偷走。

居民又指,已經將事件通知美國郵政(USPS)和警方,美國郵政表示,下星期會安裝新信箱,當局目前安排居民去附近的郵局拿取郵件。

