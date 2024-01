【灣區新聞】華裔伯伯無緣無故被人拳打頭部 憂舊金山治安決定回廣州休養（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過去年10月1日,一名80多歲的華裔伯伯在舊金山(三藩市)Market街被人無緣無故拳打頭部,導致他受傷,時隔將近四個月,這名伯伯的傷仍未痊癒,他對舊金山的治安失去信心,決定這個週末返回廣州休養。

去年10月1日星期日清晨7點幾,86歲的廖榮炘獨自坐輪椅到Market街,在夾四街一間Walgreens藥房外面,無緣無故被一個男人用拳頭打他的頭部,導致他受傷要送院治療。

廖榮炘的兒子廖敬春接受電話訪問:「傷得很重,眼睛全腫起來不能打開眼睛,眼睛後面的骨裂,骨碎了,有碎骨,現在仍然未好,並直接影響他的視力。」

直到現在廖榮炘仍然未康復,還要定期看醫生,禍不單行的是,2020年疫情的時候,廖榮炘在田德隆區在輪椅上也遇到無端的惡意襲擊,令他連人帶輪椅往後翻,後腦著地受傷,去年10月再次遇襲,令這位老人家身心受創。

廖敬春說:「因為我父親覺得很不安全,自從10月1號到現在,除了覆診帶他出去,以及星期日和朋友吃飯,一直沒有外出,不敢出街。」

廖伯伯的三個兒子經商量後,決定父親應該回到廣州休養。

廖敬春說:「起碼在廣州,上街不會被人打,較這裡安全數百倍。」

對於父親一而再受到陌生人的暴力對待,廖敬春說:「我已經無話可說,無話可說,只能說舊金山治安差到不得了,尤其是對老人。」

涉嫌去年毆打廖榮炘,以及刺傷街上另外三個人的疑犯,是60歲Hayward居民Effrim Baker。

舊金山地檢處發言人週二對本台表示,被告仍然被關押,不准保釋,將於3月再度出庭,而2020年作案的被告,法庭判他精神有問題,接受精神康復治療。

