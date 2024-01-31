【灣區新聞】華裔伯伯無緣無故被人拳打頭部 憂舊金山治安決定回廣州休養（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過去年10月1日，一名80多歲的華裔伯伯在舊金山（三藩市）Market街被人無緣無故拳打頭部，導致他受傷，時隔將近四個月，這名伯伯的傷仍未痊癒，他對舊金山的治安失去信心，決定這個週末返回廣州休養。

去年10月1日星期日清晨7點幾，86歲的廖榮炘獨自坐輪椅到Market街，在夾四街一間Walgreens藥房外面，無緣無故被一個男人用拳頭打他的頭部，導致他受傷要送院治療。

廖榮炘的兒子廖敬春接受電話訪問：「傷得很重，眼睛全腫起來不能打開眼睛，眼睛後面的骨裂，骨碎了，有碎骨，現在仍然未好，並直接影響他的視力。」

直到現在廖榮炘仍然未康復，還要定期看醫生，禍不單行的是，2020年疫情的時候，廖榮炘在田德隆區在輪椅上也遇到無端的惡意襲擊，令他連人帶輪椅往後翻，後腦著地受傷，去年10月再次遇襲，令這位老人家身心受創。

廖敬春說：「因為我父親覺得很不安全，自從10月1號到現在，除了覆診帶他出去，以及星期日和朋友吃飯，一直沒有外出，不敢出街。」

廖伯伯的三個兒子經商量後，決定父親應該回到廣州休養。

廖敬春說：「起碼在廣州，上街不會被人打，較這裡安全數百倍。」

對於父親一而再受到陌生人的暴力對待，廖敬春說：「我已經無話可說，無話可說，只能說舊金山治安差到不得了，尤其是對老人。」

涉嫌去年毆打廖榮炘，以及刺傷街上另外三個人的疑犯，是60歲Hayward居民Effrim Baker。

舊金山地檢處發言人週二對本台表示，被告仍然被關押，不准保釋，將於3月再度出庭，而2020年作案的被告，法庭判他精神有問題，接受精神康復治療。

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