【灣區新聞】大氣河風暴吹襲灣區 週三晚料最大雨

【【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴為灣區帶來大風雨,最大雨的時候是星期三晚,週四的天氣會怎樣。

灣區星期三風大,雨大,水浸警示現正生效,海上大浪,國家氣象局發出的危險海灘警示,週三和週四生效。

這股來自亞熱帶的大氣河,含大量水汽,最大雨的時候是星期三晚6點到9點,由深夜到週四早上,雨勢會減弱,但有機會打雷,預測星期四有驟雨。

強風警示會維持至清晨4點,氣象局表示,這股大氣河風暴屬於中等強度,但由於它快速經過,不會拖著不走,所以不會造成太大的破壞。

氣象局表示,另一股大氣河風暴,將於星期日抵達灣區,到時會再有風雨,Tahoe湖以及Sierra山區,星期三和星期四有大風雪,冬季危險天氣警示由現在到星期五早上10點生效,預測海拔7000呎以上地區會下大雪。

Bear Valley星期三晚到星期五下午會有23吋到31吋降雪,Donner Pass有機會錄得13到19吋降雪。

