【灣區新聞】大氣河風暴吹襲灣區 週三晚料最大雨

【【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴為灣區帶來大風雨，最大雨的時候是星期三晚，週四的天氣會怎樣。

灣區星期三風大，雨大，水浸警示現正生效，海上大浪，國家氣象局發出的危險海灘警示，週三和週四生效。

這股來自亞熱帶的大氣河，含大量水汽，最大雨的時候是星期三晚6點到9點，由深夜到週四早上，雨勢會減弱，但有機會打雷，預測星期四有驟雨。

強風警示會維持至清晨4點，氣象局表示，這股大氣河風暴屬於中等強度，但由於它快速經過，不會拖著不走，所以不會造成太大的破壞。

氣象局表示，另一股大氣河風暴，將於星期日抵達灣區，到時會再有風雨，Tahoe湖以及Sierra山區，星期三和星期四有大風雪，冬季危險天氣警示由現在到星期五早上10點生效，預測海拔7000呎以上地區會下大雪。

Bear Valley星期三晚到星期五下午會有23吋到31吋降雪，Donner Pass有機會錄得13到19吋降雪。

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