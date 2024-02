【娛樂新聞】拍賀年片打造《Eye To Eye》花開富貴版 Me&拍攝期間上演宮鬥劇橋段

由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的女團Me&,最近為「蝶舞.花見」新春活動拍攝宣傳片。為配合新年主題,她們特意改編《Eye To Eye》的舞步,雖然排練時間只有短短兩日,卻難不到勤力的Me&,她們一有空檔便會跟排舞老師反覆練習。通宵拍攝亦無損三位女生的熱情和活力,順利打造《Eye To Eye》花開富貴特別版。 拍攝期間,Me&穿梭於多個賀年花藝裝置中,並在過百朵色彩繽紛的年花以及蝴蝶的襯托下跳舞。當途經中式拱門,小橋和涼亭時,她們突然上演宮鬥劇橋段,非常搞笑。Feanna笑說:「場景好有古代感覺,我哋啱啱有好多小劇場,好好玩。」 她們特意改編《Eye To Eye》的舞步以配合新年主題,加入更多手部動作營造「花」的元素。拍攝當日,三位女生提早到達現場練舞,她們亦趁着空檔與排舞老師到場邊反覆練習,非常勤力。大會更出動航拍機以多角度拍攝Me&跳舞的片段,成功打造充滿節日氣氛兼活力十足的《Eye To Eye》花開富貴特別版。Feanna坦言:「第一次收到要改舞步時差啲嚇襯,因為得兩日時間排,冇乜信心,好彩Vian有幫我補習。」Vian補充說:「今次隻舞嘅Concept係花開富貴,大家期待下。」 農曆新年將至,三位有傳統的新年習俗嗎?Mandy表示沒有,Feanna說:「年初一唔可以洗頭,但真係跟唔到,所以每年嘅年初一,我一過12點就會衝去洗頭。」她續指每年的年三十晚,一家人都會聚在一起吃團年飯,更透露家中窩心傳統習俗。她說:「我哋會包餃子,屋企人會擺開心果喺入面,邊個食到粒開心果就代表今年順利。」Mandy聽後興奮地說:「我要去你屋企過年。」Feanna自信表示:「我年年都食到,因為我媽咪會私心擺三粒。我阿爸勁Sweet,有一年佢食到,然後佢夾落我媽媽個碗度。」 Vian表示會跟家人聚在一起吃大餐,更會親自炮製蘿蔔糕,但今年卻要提早慶祝。她說:「因為新年前要剝牙,聖誕節已經Miss咗一次食大餐,都係因為剝牙。呢排係我唯一可以食嘢嘅時間,我會盡力食。」Mandy則透露會於工作中度過新年,她說:「我喺香港冇親戚,同大家工作中過新年係最好,又唔使悶,又可以賺下利是錢。」

