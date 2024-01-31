【娛樂新聞】拍賀年片打造《Eye To Eye》花開富貴版 Me&拍攝期間上演宮鬥劇橋段

由譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）組成的女團Me&，最近為「蝶舞．花見」新春活動拍攝宣傳片。為配合新年主題，她們特意改編《Eye To Eye》的舞步，雖然排練時間只有短短兩日，卻難不到勤力的Me&，她們一有空檔便會跟排舞老師反覆練習。通宵拍攝亦無損三位女生的熱情和活力，順利打造《Eye To Eye》花開富貴特別版。

拍攝期間，Me&穿梭於多個賀年花藝裝置中，並在過百朵色彩繽紛的年花以及蝴蝶的襯托下跳舞。當途經中式拱門，小橋和涼亭時，她們突然上演宮鬥劇橋段，非常搞笑。Feanna笑說：「場景好有古代感覺，我哋啱啱有好多小劇場，好好玩。」

她們特意改編《Eye To Eye》的舞步以配合新年主題，加入更多手部動作營造「花」的元素。拍攝當日，三位女生提早到達現場練舞，她們亦趁着空檔與排舞老師到場邊反覆練習，非常勤力。大會更出動航拍機以多角度拍攝Me&跳舞的片段，成功打造充滿節日氣氛兼活力十足的《Eye To Eye》花開富貴特別版。Feanna坦言：「第一次收到要改舞步時差啲嚇襯，因為得兩日時間排，冇乜信心，好彩Vian有幫我補習。」Vian補充說：「今次隻舞嘅Concept係花開富貴，大家期待下。」

農曆新年將至，三位有傳統的新年習俗嗎？Mandy表示沒有，Feanna說：「年初一唔可以洗頭，但真係跟唔到，所以每年嘅年初一，我一過12點就會衝去洗頭。」她續指每年的年三十晚，一家人都會聚在一起吃團年飯，更透露家中窩心傳統習俗。她說：「我哋會包餃子，屋企人會擺開心果喺入面，邊個食到粒開心果就代表今年順利。」Mandy聽後興奮地說：「我要去你屋企過年。」Feanna自信表示：「我年年都食到，因為我媽咪會私心擺三粒。我阿爸勁Sweet，有一年佢食到，然後佢夾落我媽媽個碗度。」