【灣區新聞】日裔退休警員兩年前被槍殺案 警拘第三名疑犯

January 31, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
遇害退休警員Kevin Nishita

【KTSF 歐志洲報導】

兩年前在東灣奧克蘭（屋崙）退休警員Kevin Nishita，為電視新聞採訪組提供保安時被槍殺，兇殺案的第三名嫌犯日前在密蘇里州落網，奧克蘭警方表示，這名男子週二被引渡回來灣區。

奧克蘭警方週二宣布，29歲的Laron Marques Gilbert，1月17日在密蘇里州肯薩斯市被美國法警逮捕之後，週二引渡回來灣區，將會扣押在Dublin市的Santa Rita監獄。

奧克蘭警察部門兇殺組警官Nicole Allen說：「我們不會停止，需要去多遠我們就去多遠，不論是密蘇里州、紐約或是San Leandro，要是罪案的嫌犯在外，我們將會不斷的找他們。」

命案發生在2021年11月24日，一個電視新聞組在奧克蘭進行採訪的時候遭到搶劫，其中一名匪徒開槍，擊中在為採訪組提供保安的Kevin Nishita，他在中槍幾天後傷重不治。

警方表示，Gilbert是涉及兇殺案的三個人當中，涉嫌開車的嫌疑人。

死者遺孀Virginia Nishita週二感謝參與調查的執法機構，另外兩個涉案人Shadihia Mitchell 和Hershel Hale在2022年被逮捕，正在候審中。

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