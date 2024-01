【灣區新聞】日裔退休警員兩年前被槍殺案 警拘第三名疑犯

【KTSF 歐志洲報導】

兩年前在東灣奧克蘭(屋崙)退休警員Kevin Nishita,為電視新聞採訪組提供保安時被槍殺,兇殺案的第三名嫌犯日前在密蘇里州落網,奧克蘭警方表示,這名男子週二被引渡回來灣區。

奧克蘭警方週二宣布,29歲的Laron Marques Gilbert,1月17日在密蘇里州肯薩斯市被美國法警逮捕之後,週二引渡回來灣區,將會扣押在Dublin市的Santa Rita監獄。

奧克蘭警察部門兇殺組警官Nicole Allen說:「我們不會停止,需要去多遠我們就去多遠,不論是密蘇里州、紐約或是San Leandro,要是罪案的嫌犯在外,我們將會不斷的找他們。」

命案發生在2021年11月24日,一個電視新聞組在奧克蘭進行採訪的時候遭到搶劫,其中一名匪徒開槍,擊中在為採訪組提供保安的Kevin Nishita,他在中槍幾天後傷重不治。

警方表示,Gilbert是涉及兇殺案的三個人當中,涉嫌開車的嫌疑人。

死者遺孀Virginia Nishita週二感謝參與調查的執法機構,另外兩個涉案人Shadihia Mitchell 和Hershel Hale在2022年被逮捕,正在候審中。

