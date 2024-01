【全國新聞】蓬佩奧警告專制獨裁國家聯繫一起將威脅美國自由

【KTSF 張麗月報導】

前國務卿蓬佩奧在國會眾議院作證時表示,目前世界正面對邪惡,他警告說,專制獨裁國家聯繫在一起,並且將他們的意願強加於鄰邦,這些都威脅到美國的自由,因此他呼籲總統拜登和國會必須採取行動應對。

蓬佩奧近日向國會作證時表示,這些獨裁專制國家想傷害美國的自由,因此美國有責任在經濟和政治上去作出糾正,以及確保美國有強大軍事力量去保衛國家。

蓬佩奧連同前國防部長Leon Panetta一起出席國會眾議院屬下一個兩黨聽證會,就中共支援美國對手的問題做證。

蓬佩奧強調,獨裁專制國家聯繫一起,可能觸發世界更多危機,例如俄羅斯使用伊朗無人機,殺害烏克蘭兒童;俄國能源流向中國;中國半導體又供應給俄國國防工業;伊朗石油運去中俄兩國等,這些都令美國非常關注。

蓬佩奧說:「這些全都聯成一起,並非獨立的策略,他們可能是獨立發生,但不要搞錯,伊朗無人機往俄國以殺害烏克蘭兒童,俄國能源流向中國、中國半導體流去俄國國防工業、伊朗石油運去俄中,這些參與者正在傷害美國國內最重要的事情。」

蓬佩奧又說,北京透過多種渠道,對美國進行長期「資訊認知戰」。

從個人手機的社交媒體app,以至在聯邦層面下,對市長及其他官員進行的外展工作。

他指出,這些資訊經過深度過濾,專為年輕人設計,去傷害美國人的基本思想,而專制政權也正在試探美國,是否有決心和能力去維持世界的秩序和穩定。

