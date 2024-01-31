【全國新聞】蓬佩奧警告專制獨裁國家聯繫一起將威脅美國自由

January 31, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

前國務卿蓬佩奧在國會眾議院作證時表示，目前世界正面對邪惡，他警告說，專制獨裁國家聯繫在一起，並且將他們的意願強加於鄰邦，這些都威脅到美國的自由，因此他呼籲總統拜登和國會必須採取行動應對。

蓬佩奧近日向國會作證時表示，這些獨裁專制國家想傷害美國的自由，因此美國有責任在經濟和政治上去作出糾正，以及確保美國有強大軍事力量去保衛國家。

蓬佩奧連同前國防部長Leon Panetta一起出席國會眾議院屬下一個兩黨聽證會，就中共支援美國對手的問題做證。

蓬佩奧強調，獨裁專制國家聯繫一起，可能觸發世界更多危機，例如俄羅斯使用伊朗無人機，殺害烏克蘭兒童；俄國能源流向中國；中國半導體又供應給俄國國防工業；伊朗石油運去中俄兩國等，這些都令美國非常關注。

蓬佩奧說：「這些全都聯成一起，並非獨立的策略，他們可能是獨立發生，但不要搞錯，伊朗無人機往俄國以殺害烏克蘭兒童，俄國能源流向中國、中國半導體流去俄國國防工業、伊朗石油運去俄中，這些參與者正在傷害美國國內最重要的事情。」

蓬佩奧又說，北京透過多種渠道，對美國進行長期「資訊認知戰」。

從個人手機的社交媒體app，以至在聯邦層面下，對市長及其他官員進行的外展工作。

他指出，這些資訊經過深度過濾，專為年輕人設計，去傷害美國人的基本思想，而專制政權也正在試探美國，是否有決心和能力去維持世界的秩序和穩定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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