【財經新聞】UPS為節省十億元成本 宣布裁減萬二個職位

【KTSF 毛皓延報導】

速遞公司UPS宣布,為了節省十億元成本,將會裁減12,000個職位。

UPS表示,工會員工去年計劃罷工,令消費者在擔憂之下,繼而投向競爭對手FedEx,現時UPS只是取回約六成損失了的生意。

UPS預期,今年全球收入介乎920億至945億之間,比去年的910億有所增加,但UPS預期,今年美國小包裹市場的增長少於1%。

UPS表示,為了應付去年與工會達成新合約的12%工資增長,因此決定裁員以節省開支,12,000個員工中,主要是經理和合約職位,工會員工不受影響。

UPS的收入在疫情頭三年,消費者大量網購之下激增,同時全球員工數量亦升至約54萬,該數字在去年縮減到約49萬5千。

公司今年亦計劃要求員工一星期五天回到辦公室工作。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。