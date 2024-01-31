【財經新聞】UPS為節省十億元成本 宣布裁減萬二個職位

January 31, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(ishmael daro / CC BY 2.0)

【KTSF 毛皓延報導】

速遞公司UPS宣布，為了節省十億元成本，將會裁減12,000個職位。

UPS表示，工會員工去年計劃罷工，令消費者在擔憂之下，繼而投向競爭對手FedEx，現時UPS只是取回約六成損失了的生意。

UPS預期，今年全球收入介乎920億至945億之間，比去年的910億有所增加，但UPS預期，今年美國小包裹市場的增長少於1%。

UPS表示，為了應付去年與工會達成新合約的12%工資增長，因此決定裁員以節省開支，12,000個員工中，主要是經理和合約職位，工會員工不受影響。

UPS的收入在疫情頭三年，消費者大量網購之下激增，同時全球員工數量亦升至約54萬，該數字在去年縮減到約49萬5千。

公司今年亦計劃要求員工一星期五天回到辦公室工作。

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