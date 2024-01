【灣區新聞】灣區週三受大氣河風暴吹襲 料帶來強風暴雨

【KTSF 張擎鳳報導】

持續而來的大氣河風暴,將會為加州帶來寒冷天氣和大雨,導致灣區多個地區處於洪水警報之下。

國家氣象局預計,分別在星期三和星期日,將會有兩個強大的大氣河風暴先後登陸加州,第一個大氣河風暴被命名Pineapple Express,因為它是由夏威夷附近的濕氣形成的。

預計Pineapple Express星期三將會襲擊北加州,然後向南加州移動,並且為灣區和中部海岸地區帶來強風和大量降雨。

因此國家氣象局表示,從星期三開始到星期四,灣區沿海地帶和中部海岸地區,例如San Benito縣山區,都處於強風警報之下。

另外,從星期三到星期五,灣區和中部海岸地區亦處於洪水警報之下,民眾要小心強風會吹倒樹木,並導致停電,而洪水亦可能會令溪流和河流水位上升,淹沒道路和建築物,亦有可能引起山泥傾瀉。

預計Pineapple Express造成的寒冷天氣,將會為Seirra山區帶來幾寸的降雪,增加加州的積雪量,當積雪融化時,就可以填補加州短缺的水源。

另一方面,國家氣象局預計,第二個大氣河風暴將會在星期日吹襲加州,帶來更多的降雨和降雪,受洪水氾濫影響的地區會更加廣泛。

