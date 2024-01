【娛樂新聞】SoulJase加盟新公司 建構音樂理想 單飛做歌手 兼任音樂選秀節目監製捧新人

本地組合C AllStar成員何建曦(SoulJase)日前到中環藝穗會舉行迷你演唱會《SOULJASE 2024 Debut live》,吸引近百粉絲到場支持;SoulJase不但高水準獻唱多首歌曲,更首度向樂迷宣布加盟新唱片公司「Redholic」的重大消息。 去年SoulJase以獨立歌手自資出歌,不如以往有大公司支持,一切資金、宣傳均要自己出面「敲門」,但SoulJase坦言是很珍貴的經驗。今次SoulJase決定加盟新公司,是他脫離C AllStar後首次以男歌手身份簽的合約,也是該公司首位簽約藝人。Redholic過往以歌曲製作為主,SoulJase與Redholic主腦及音樂人段深瀚合作過多首歌,雙方彼此欣賞兼默契十足,才令SoulJase決定與音樂伙伴同行,告別單打獨鬥,SoulJase說:「上年做歌嘅時候,覺得互相啟發到大家,撻返着大家啲火。」 籌備網上音樂選秀比賽

除了延續男歌手身份,SoulJase今年打算挑戰新領域,就是榮升監製招攬培育有潛質的新人。SoulJase表示,上網見到許多才華洋溢的素人及半素人,令他憶起學生年代被發掘出道、再登上各大舞台、與眾多專業音樂人切磋的經歷,SoulJase希望有音樂天分的素人都擁有發光發亮的機會,他說:「我好想呢班好有Potential嘅音樂人,都感受到我感受到嘅嘢。」SoulJase還透露今年計劃舉辦一個為期半年的網上音樂選秀比賽。 揭開音樂路上新一頁,SoulJase是否有與C AllStar兄弟商量?SoulJase笑言仍未告知兄弟好消息,「其實佢哋未知,我諗呢個報道出咗就會知。我未問佢哋意見,我都好期待,睇吓佢哋有咩感覺啦。」問到C AllStar甚麼時候再合體表演,SoulJase坦言未有計劃,但抱樂觀態度:「絕對有機會,睇吓會唔會係今年啦。我都希望可以盡快出嚟,未必一定係做歌,做騷都好。我都期待新公司嚟緊多啲歌手,之後有機會,我可以以C AllStar身份帶佢哋出嚟,咁就Very Good啦。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。