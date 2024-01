【全國新聞】Facebook創辦人朱克伯格推動哈佛大學領導層變革

【KTSF】

Facebook創辦人朱克伯格正在推動哈佛大學的領導層變革,他曾就讀於哈佛,但在2005年創辦Facebook時放棄學位,12年後他獲頒哈佛頒發榮譽學位。

朱克伯格現在支持前Facebook高層Sam Lessin,競選哈佛大學的監察委員會。

過去哈佛大學的監察委員會選舉,通常都低調舉行,但在過去的幾個月裡,因為以哈戰爭觸發校園反猶太主義爭議,而校方對事件的處理備受關注,眾多億萬富翁都在試圖改變這所大學,同時也遭到一些校友的批評。

上週五,朱克伯格為Lessin舉辦了一場虛擬活動,Lessin希望哈佛大學的領導層能夠下台。

知名對沖基金經理Bill Ackman也試圖在週三截止日期前,讓四位監察委員會候選人進入選票。

