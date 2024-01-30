【全國新聞】Facebook創辦人朱克伯格推動哈佛大學領導層變革

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Facebook創辦人朱克伯格正在推動哈佛大學的領導層變革，他曾就讀於哈佛，但在2005年創辦Facebook時放棄學位，12年後他獲頒哈佛頒發榮譽學位。
朱克伯格現在支持前Facebook高層Sam Lessin，競選哈佛大學的監察委員會。
過去哈佛大學的監察委員會選舉，通常都低調舉行，但在過去的幾個月裡，因為以哈戰爭觸發校園反猶太主義爭議，而校方對事件的處理備受關注，眾多億萬富翁都在試圖改變這所大學，同時也遭到一些校友的批評。
上週五，朱克伯格為Lessin舉辦了一場虛擬活動，Lessin希望哈佛大學的領導層能夠下台。
知名對沖基金經理Bill Ackman也試圖在週三截止日期前，讓四位監察委員會候選人進入選票。
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