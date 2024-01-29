【台灣新聞】為鼓勵外國遊客到台灣旅遊 台灣觀光局加碼推優惠（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了鼓勵更多外國遊客到台灣旅遊，台灣觀光當局持續加碼，推出多項優惠措施，除了仍在進行中的五千元台幣金福氣抽獎，又新增高鐵優惠票價措施，以及過境免費半日遊。

走在台北街頭，民眾很明顯可以感受到，近期有愈來愈多來自香港、韓國以及東南亞的遊客到台灣旅遊，這跟台灣交通部觀光署不斷推出外籍遊客促銷活動有很大的關係，到底現在外國人到台灣旅遊有那些好康呢？

駐舊金山台北經文處觀光組副主任洪幸慈說：「第一個還是保持大家最喜歡的，就是到台灣的旅行台灣金福氣這個抽獎活動，另外我們還有推出最新的一個促銷，就是買高鐵，搭高鐵買一送一，可是它限制是必須台北到台中以南的城市，那他就必須到觀光署的官網，然後連結到KKday或Klook，在那邊下單購買，還有一個促銷是免費過境半日遊。」

免費半日遊針對的是在台灣轉機的旅客，每天上午有一團，下午也有一團。

洪幸慈說：「如果說你連結的航班，轉機時間有7到24小時，那我們白天跟下午都各有一個，有導遊帶著你搭著遊覽車，到市區去玩的行程，這是完全免費，都是由交通部觀光署來規劃的。」

先前本台已經報導過，金福氣抽獎活動的訊息，中獎者可獲得價值五千台幣的票券，可以支付捷運、便利超商，以及部分餐飲的消費，活動將持續到明年6月底，新加碼的高鐵車票的優惠活動，則到5月底截止。

除了與觀光署合作的買一送一促銷，台灣高鐵也在官網和其他通路推出單程車票折扣，以及通票優惠給外籍旅客。

台灣高鐵旅遊事業處產品副理石立勤說：「我們有針對外籍旅客推出海外產品單程乘車券，以及周遊券這兩類商品，那乘車券就是一張八折優惠的單程車票，那周遊券就是允許客人在指定的日期裡面，做不限起訖站無限次搭乘的產品，價格就從2,200到3,600（台幣）不等。」

舉例來說，一般成人票台北到高雄的來回車票，就要約三千元台幣，但購買連續三天無限次搭乘的通票，卻只要2,200元，對於想搭高鐵到西部城市旅遊的外籍旅客來說非常划算。

台灣高鐵也指出，在這些促銷活動的刺激下，外籍乘客的流量有明顯成長。

石立勤說：「去年1月到11月，如果我們跟2019年同期的1月到11月比的話，其實我們的銷量已經回復到85%，都是非常、成長很明顯，那加上這個活動的話就更不用說，效果就是更強。」

台灣高鐵強調，這些優惠針對的是短期入境的外籍旅客，長期居留或是台灣公民則無法享受優惠。

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