【台灣新聞】為鼓勵外國遊客到台灣旅遊 台灣觀光局加碼推優惠（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了鼓勵更多外國遊客到台灣旅遊,台灣觀光當局持續加碼,推出多項優惠措施,除了仍在進行中的五千元台幣金福氣抽獎,又新增高鐵優惠票價措施,以及過境免費半日遊。

走在台北街頭,民眾很明顯可以感受到,近期有愈來愈多來自香港、韓國以及東南亞的遊客到台灣旅遊,這跟台灣交通部觀光署不斷推出外籍遊客促銷活動有很大的關係,到底現在外國人到台灣旅遊有那些好康呢?

駐舊金山台北經文處觀光組副主任洪幸慈說:「第一個還是保持大家最喜歡的,就是到台灣的旅行台灣金福氣這個抽獎活動,另外我們還有推出最新的一個促銷,就是買高鐵,搭高鐵買一送一,可是它限制是必須台北到台中以南的城市,那他就必須到觀光署的官網,然後連結到KKday或Klook,在那邊下單購買,還有一個促銷是免費過境半日遊。」

免費半日遊針對的是在台灣轉機的旅客,每天上午有一團,下午也有一團。

洪幸慈說:「如果說你連結的航班,轉機時間有7到24小時,那我們白天跟下午都各有一個,有導遊帶著你搭著遊覽車,到市區去玩的行程,這是完全免費,都是由交通部觀光署來規劃的。」

先前本台已經報導過,金福氣抽獎活動的訊息,中獎者可獲得價值五千台幣的票券,可以支付捷運、便利超商,以及部分餐飲的消費,活動將持續到明年6月底,新加碼的高鐵車票的優惠活動,則到5月底截止。

除了與觀光署合作的買一送一促銷,台灣高鐵也在官網和其他通路推出單程車票折扣,以及通票優惠給外籍旅客。

台灣高鐵旅遊事業處產品副理石立勤說:「我們有針對外籍旅客推出海外產品單程乘車券,以及周遊券這兩類商品,那乘車券就是一張八折優惠的單程車票,那周遊券就是允許客人在指定的日期裡面,做不限起訖站無限次搭乘的產品,價格就從2,200到3,600(台幣)不等。」

舉例來說,一般成人票台北到高雄的來回車票,就要約三千元台幣,但購買連續三天無限次搭乘的通票,卻只要2,200元,對於想搭高鐵到西部城市旅遊的外籍旅客來說非常划算。

台灣高鐵也指出,在這些促銷活動的刺激下,外籍乘客的流量有明顯成長。

石立勤說:「去年1月到11月,如果我們跟2019年同期的1月到11月比的話,其實我們的銷量已經回復到85%,都是非常、成長很明顯,那加上這個活動的話就更不用說,效果就是更強。」

台灣高鐵強調,這些優惠針對的是短期入境的外籍旅客,長期居留或是台灣公民則無法享受優惠。

