【全國新聞】兒童意外誤吞洗衣球液體時有發生 家長應如何防範

【KTSF 朱慧琪報導】

最新一項研究發現,繼續有小部份的兒童,意外攝取洗衣球內的液體,父母應如何確保家人的安全?

這不是一個新的危機,多年來,一直都有關於意外接觸或攝取洗衣球內液體的風險警告,而新的研究表明問題仍然存在。

全國兒童受傷研究與政策中心醫生Christopher Gaw說:「即使公共衛生和業界付出一切努力,我們仍見各年齡層的不少人接觸到這些洗衣球包裝。」

Gaw醫生是全國兒童基金會一項研究的作者,該項研究調查了2014年1月至2022年12月期間,美國毒物控制中心所接到與洗衣液相關的電話。

研究人員表示,6歲以下兒童誤食洗衣液的人數、發生頻率和嚴重程度均有所下降,但最近三年的研究發現,與洗衣球液體接觸相關的電話,仍然超過3萬6千個。

Gaw醫生說:「洗衣球通常最終進入其口中,若咬破它或它溶解了,清潔劑便被流出。」

研究人員還發現,年齡較大的兒童接觸的風險增加,原因是注意到有人在社交媒體發起挑戰。

對於患有失智症的老年人來說,他們可能會將洗衣球誤認為是食物,大家要確保最身邊的人不要意外接觸或誤食。

Gaw醫生表示,要將洗衣球存放在小朋友接觸不到的地方,以及要存放在原來的容器內。

Gaw醫生說:「從業界和政策的角度來看,是有機會加強這些產品安全標準。」

